Quando poi si sono avvicinati i genitori dei due ragazzini e gli altri presenti per ringraziarlo, il 23enne ha preferito allontanarsi. A riconoscerlo alcuni residenti di Borgo Grappa, una frazione di Latina, dove il giovane egiziano, ospite della cooperativa 'Astrolabio', lavora per una ditta della zona.

Un migrante di nazionalità egiziana, di 23 anni, ospite di un centro di accoglienza di, ha salvato due bambini in mare ieri aÈ accaduto intorno alle 12, quando Omar, che stava percorrendo in bicicletta il litorale, ha notato i bambini, fratello e sorella, che chiedevano aiuto perché la corrente li stava trascinando via. Non ci ha pensato un attimo e si è lanciato in mare con tutti i vestiti e con il cellulare in tasca. Una scena a cui hanno assistito decine di bagnanti che a quell'ora affollavano la spiaggia. Il ragazzo, da due anni residente in Italia, è riuscito ad afferrare i bambini e a riportarli a riva.