Milano, muore bimba di 16 mesi abbandonata a casa per 6 giorni. La madre: «Sapevo che poteva andare così»

Ha lasciato per sei giorni, da giovedì della scorsa settimana fino a ieri mattina, la sua bambina di un anno e mezzo da sola a casa a Milano e quando è tornata l'ha trovata morta. La donna, Alessia Pifferi, 37 anni, è stata fermata con l'accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi e premeditazione. La piccola era in un lettino da campeggio e a fianco c'era il biberon ma anche una boccetta di benzodiazepine (un tipo di piscofarmaci) piena a metà.

La tragedia è avvenuta in un appartamento di via Parea, in zona Ponte Lambro a Milano. L'allarme è stato dato ieri mattina all'alba, ma al loro arrivo i sanitari del 118 e i poliziotti non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Nella giornata di ieri, dopo alcune ore di indagini, la donna è stata arrestata e poi interrogata nella notte dal pm di turno Francesco De Tommasi. La 37enne è apparsa lucida, a quanto si è saputo, anche se di fronte ad alcune domande è rimasta in silenzio. «Sapevo che poteva andare così» avrebbe detto durante l'interrogatorio.

«L'ho lasciata nel lettino dopo aver cambiato il pannolino»

Il pm Francesco De Tommasi inoltrerà nelle prossime ore all'ufficio gip la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. La donna sarà poi interrogata dal giudice.

La madre ha raccontato agli inquirenti di aver lasciato la figlia nel lettino giovedì scorso, di averle prima «cambiato il pannolino», di averla «pulita», di averle lasciato accanto un biberon con del latte. Nell'interrogatorio ha detto anche che era consapevole delle gravi conseguenze che potevano derivare dal suo comportamento, quando è uscita di casa ed è tornata dopo 6 giorni.

Secondo quanto riferito dalla 37enne, il padre della bimba non saprebbe nemmeno di avere avuto una figlia. Anche lei stessa non si sarebbe accorta di essere incinta e avrebbe partorito la piccola in una casa a Bergamo, prematura, dopo 7 mesi e mezzo di gravidanza. Questo il suo racconto, su cui ovviamente sono in corso gli accertamenti degli investigatori. La donna ha una madre che non vive a Milano e una sorella.

