Lapo Elkann: «Migranti? Preferisco chiamarli nuovi italiani». Salvini: «Cose stupefacenti»

Lapo Elkann è a Palermo per la firma di un protocollo tra la Fondazione Laps e la Croce Rossa siciliana. In questa occasione, l'imprenditore ha avuto modo di affrontare diversi argomenti d'attualità: «Non mi piace usare la parola migranti, mi piace definirli nuovi italiani perché voglio ricordare che fino a qualche anno fa anche gli italiani andavano via ed erano dei migranti. Mi sembra una parola denigratoria, che non rispetta le persone».

Lapo ha detto la sua anche in tema di politica: «Non mi piace Salvini , non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perché lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni». E ha aggiunto: Lampedusa e molto tristemente nessun politico era presente. È una cosa che mi intristisce molto come italiano. I politici sono pagati da noi e dovrebbero essere presenti nei momenti difficili. Trovo abbastanza vergognoso che a Lampedusa non fossero presenti le istituzioni». «Ieri c'è stata la tragedia die molto tristemente nessun politico era presente. È una cosa che mi intristisce molto come italiano. I politici sono pagati da noi e dovrebbero essere presenti nei momenti difficili. Trovo abbastanza vergognoso che a Lampedusa non fossero presenti le istituzioni». Carlo Cracco e Lapo Elkann "divorziano", chiude il bistrot di Garage Italia La replica di Salvini. «Da Lapo Elkann dichiarazioni stupefacenti». Lo afferma Matteo Salvini, commentando le parole di Elkann a proposito degli immigrati. Lapo: nessuna polemica. «Nessuna polemica con Salvini: non amo la politica, non faccio politica, non sono culo e camicia con i politici come fanno altri imprenditori e non entrerò mai in politica». Così Lapo Elkann replica a Matteo Salvini. Poi aggiunge: «Per due anni sono stato assistente di Kissinger, personalità con un altro cervello rispetto a certi politici, è come paragonare la serie A alle categorie inferiori».

Ultimo aggiornamento: 13:43

