L'ex ministro Mario Landolfi ha aggredito ieri in pieno centro a Roma Danilo Lupo, inviato di Massimo Giletti. Lupo stava realizzando interviste sui vitalizi, tema sempre molto sensibile per i politici.L'inviato della trasmissione de La7 Non è l'arena stava chiedendo un parere a Landolfi. Improvvisamente l'ex ministro delle Comunicazioni del governo di Silvio Berlusconi, deputato per cinque legislature, ha sferrato uno schiaffone al volto di Danilo Lupo e poi l'ha insultato («faccia di c...»). L'aggressione, avvenuta nei vicoli dietro Montecitorio, è stata vista da turisti e passanti rimasti sbigottiti dalla scena.«Sono estremamente rammaricato - ha commentato Massimo Giletti - che un ex ministro nonché giornalista reagisca in modo sconsiderato. Le immagini riprese non hanno bisogno di nessun commento e ci raccontano di come, purtroppo, il tema dei vitalizi per gli ex parlamentari continui ad essere un nervo scoperto. Posso comprendere una reazione dialettica forte, ma non la violenza».