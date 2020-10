La prof è in classe senza mascherina: «Non la metto». La preside chiama i carabinieri

Roma, diciassette positivi al Covid-19 al liceo Bertrand Russell​

La, la preside chiama i carabinieri. Accade a Novara al liceo scientifico Antonelli, in via Toscana, dove un’insegnante si è rifiutata di mettere la mascherina, e la dirigente ha fatto intervenire le forze dell’ordine: la prof si sarebbe rifiutata più volte di indossarla, dicendo che non era necessaria perché «sto rispettando le distanze di sicurezza».L’insistenza della prof e il rifiuto di rispettare le richieste della dirigente Silvana Romeo, ha portato quest’ultima a chiamare i carabinieri: sul posto, scrive Repubblica, è arrivata anche la Digos. La stessa preside ha poi scritto nel pomeriggio a famiglie e alunni per raccontare quanto era successo, spiegando che il suo intento era quello «di tutelare la salute di studenti e lavoratori». La scuola valuterà se prendere provvedimenti nei confronti della docente.