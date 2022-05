L'Oroscopo del weekend di Paolo Fox, emozioni in recupero per il Toro e prove per il Capricorno: ecco i segni più fortunati

Paolo Fox torna con l'Oroscopo del Weekend che va da oggi, venerdì 13 maggio 2022, a domenica 15. Un appuntamento molto seguito, come ama ricordare l'astrologo, che dallo studio de I Fatti Vostri fa le sue previsioni per il fine settimana e fornisce consigli e suggerimenti a tutti i segni zodiacali. A ciascuno assegna un numero di stelle da 2 a 5 a seconda della fortuna.

PESCI Due stelle al segno dei Pesci. Non litigate con voi stessi perché in questi giorni il primo nemico della vostra serenità sono i ricordi. Domenica resta una giornata importante. Le storie nate da poco continuano.

CAPRICORNO Questo è un momento di prova per il segno del Capricorno, a cui vanno due stelle. Alcuni hanno avuto una notizia poco piacevole. Siete confusi perché le persone mettono in discussione quello che fate. Recupero domenica.

SCORPIONE Tre stelle al segno dello Scorpione. Siete un po' in calo perché dovete capire meglio qualcuno. Ve la prendete troppo. Non analizzate tutto quello che vi capita, rispolverate la follia e mettete da parte l'appresione.

VERGINE Weekend di recupero per il segno della Vergine, tre stelle, perché Giove non è più opposto da martedì. Se vi piace fare una cosa la fate, in questo fine settimana vi sentirete pigri, accettate di fare quello che vi piace.

CANCRO Tre stelle al segno del Cancro. Cercate di cogliere quello che vi passa per la testa. Dovete capire cosa accade dentro di voi, altrimenti ci saranno dei conflitti. Se c'è una questione legale Giove consiglia di mettersi d'accordo.

GEMELLI Quattro stelle al segno dei Gemelli. C'è attualmente del disorientamento, ma non è un oroscopo no. Adesso volete fare delle richieste. Venere favorevole, potreste anche perdonare chi è stato scorretto.

ARIETE Quattro stelle anche al segno dell'Ariete. Siete testardi, con Venere e Marte nel segno siete un fiume in piena. Grande cielo, ma non vi mettete contro tutti. Ricordatevi che dovete sempre rendere conto a qualcuno. Godetevi il weekend.

ACQUARIO Weekend di piacere per il segno dell'Acquario, a cui l'astrologo Paolo Fox assegna quattro stelle. Per voi sono importanti anche le amicizie. Dovete essere aiutati e non costretti a fare cose che non desiderate.

BILANCIA Settimana pesante per il segno della Bilancia, a cui vanno quattro stelle. Nei giorni scorsi sono piovute critiche. Dovete lasciare qualcosa per ottenere altro. Le stelle vi aiuteranno in questa rivoluzione.

LEONE Fine settimana all'insegna di cinque stelle per gli appartenenti al segno del Leone. Paolo Fox spiega che siete affascinanti e convincenti. Possono risultare degli strappi con qualcuno in questo fine settimana, ma non vi dispiace.

SAGITTARIO Cinque stelle anche al segno del Sagittario, per cui sono previste delle scelte importanti entro giugno. Godete del favore delle stelle per tutti questi cambiamenti. Tutto sarà agevolato nel fine settimana.

TORO Il segno del Toro potrà vantare cinque stelle. Il weekend dal 13 al 15 maggio è all'insegna del recupero di emozioni perse nel passato. Il consiglio dell'astrologo Paolo Fox è di dire "ti amo" al partner e a chi si vuol bene.