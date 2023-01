Juventus penalizzata di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze: ecco la stangata della Corte Figc. Prosciolti gli altri club

Penalizzazione di 15 punti in classifica per la Juventus. Stangata della Corte federale al club bianconero per il caso plusvalenze: -15 punti in classifica, oltre la richiesta della Procura federale che era stata di nove. Ora la Juve scende a 22 punti in classifica, clamorosamente con soli due punti in più del Lecce.

La Corte ha anche inflitto sanzioni ai dirigenti bianconeri superiori alle richieste della procura federale.