Se il mio Isee nel 2023 aumenta potrò accedere alle stesse prestazioni sociali e agli aiuti economici di cui usufruisco ora?

Sappiamo che l'Isee è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ed è uno strumento che serve a regolare l’accesso alle prestazioni sociali. È la “carta di identità” economica del nucleo familiare, cioè di tutte le persone riportate sul cosiddetto “stato di famiglia” che risultano essere coabitanti in una determinata abitazione. Se il cacolo complessivo dell'Isee è entro certe soglie garantisce determinati aiuti, se le supera quegli aiuti si perdono. Per avere un'idea: occorre l'Isee per ottenere gli sconti sulle bollette del gas, dell’acqua o dell’energia elettrica (cioè i cosiddetti bonus sociali), sconti sul canone Telecom e Canone RAI, sconti sui trasporti pubblici, sconti sulle tasse universitarie, le agevolazioni per gli invalidi e serve anche per ricevere il Reddito di Cittadinanza, l'Assegno Unico Universale o il Bonus Psicologo.

APPROFONDIMENTI RAVENNA Faenza, a fuoco il gigantesco stabilimento vinicolo Caviro del Tavernello vicino all'A14: zona rossa nel raggio di un chilometro. È fra i più vasti del mondo SALERNO Ravello, autobus precipita da una scogliera alta 20 metri: morto l'autista

Uno studio effettuato su 400mila famiglie dai Caf delle Acli e pubblicato dal Sole 24 ore calcola che gli Isee dell'ultimo triennio, parametrati quindi su redditi e patrimoni del 2021, risultano più alti. Sono cresciuti del 12% su base annua e del 14% rispetto a due anni fa.

Questo come influirà nell'accesso agli aiuti?

Isee più alti

Secondo lo studio delle Acli due anni fa gli Isee erano più bassi. Questo potrebbe comportare la perdita dei requisiti per l’accesso agli aiuti o la riduzione degli importi ricevuti, anche se la situazione economica della famiglia è peggiorata nel corso del 2022 e 2023. Ed ecco il paradosso: vantaggi e agevolazioni potrebbero decadere proprio nel momento in cui risultano più utili vista la doppia tenaglia che morde le famiglie tra inflazione e rialzo dei tassi.

Perché l'Isee aumenta?

Le cause dell’aumento dell'Isee possono essere diverse. Può essersi verificato un aumento del reddito medio pro capite. Ma a far alzare l'asticella sono state anche le giacenze medie dichiarate, i depositi nei conti correnti, che sono cresciute molto: del 25% in soli due anni, influenzando così l’indicatore.

Lo studio citato dal Sole 24 ore riporta un aumento molto significativo di famiglie che hanno visto aumentare il proprio Isee, soprattutto di quelle che hanno superato la soglia dei 40mila euro. Si parla di un aumento del 50% su base annua.

Posso aggiornare l'Isee?

Dipende. La possibilità di farsi rilasciare un Isee corrente, e quindi aggiornato alla propria situazione economica, è ammesssa solo in caso di variazione della condizione lavorativa o di drastica riduzione di redditi e patrimoni. L'aggiornamento dell'Isee non è un percorso molto frequentato: nel 2022, su 10,8 milioni di pratiche, solo 235.797 erano per Isee correnti.

Sul sito dell'Inps è disponibile uno strumento per simulare il calcolo del proprio Isee.