Isabella protagonista al Gastronomy Festival di Parma. Salentina, è tra le 10 donne più influenti della cucina italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovane e brava. Isabella Potì, del Bros di Lecce, sarà tra i protagonisti del primo City of Gastronomy Festival che si terrà a Parma sabato 2 e domenica 3 giugno. Isabella, che è possibile vedere al lavoro attraverso la grande finestra che dalla piccolissima via degli Acaya mostra la cucina dei Bross, è fra le first ladies dell’iniziativa “Alma Talks. La nuova cucina italiana”, in programma per sabato pomeriggio nell’auditorium del Palazzo del Governatore. Salentina, Isabella Potì ha forgiato il suo talento di pastry chef anche alla corte basca di Martin Berasategui, prima di essere citata da Forbes Under 30 nella categoria Art. Oggi è considerata fra le dieci donne più influenti della cucina italiana e fra le 20 pastry migliori per Gambero Rosso. Con Isabella Potì interverranno Paolo Lopriore, de Il Portico di Appiano Gentile; Riccardo Monco, di Enoteca Pinchiorri di Firenze e Masaki Kuroda, del Serendepico di Capannori.