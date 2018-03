Morta la consigliera del XV municipio Isabella Foglietta

«Il Gruppo capitolino di Fratelli d'Italia e la lista Civica 'Con Giorgià piangono la prematura scomparsa di Isabella Foglietta, già candidata presidente alle ultime elezioni amministrative e poi, consigliere nel XV Municipio». È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Andrea De Priamo, Maurizio Politi, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgià.



«Con lei scompare, oltre che una valorosa consigliera e amica di tante battaglie sul territorio, una donna straordinaria che lascia comunque un segno molto forte nell'animo di chi l'ha conosciuta ed ha saputo apprezzare il suo operato -concludono- In questo momento di grande dolore esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia Foglietta. Ciao Isabella».

