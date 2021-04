Covid, la moglie di Simone Inzaghi ricoverata allo Spallanzani

Sale l’ansia in casa Inzaghi. Sono peggiorate nelle ultime ore le condizioni della moglie Gaia Lucariello, dopo aver contratto il Covid. La donna infatti è ricoverata adesso allo Spallanzani in seguito all’emergere di una forte tosse. Ci sarebbe il sospetto della polmonite, nei giorni scorsi la stessa Gaia in una intervista a Il Messaggero e aveva descritto così la sua situazione: "Sto male. Mi sto curando come se stessi in ospedale. Cortisone, eparina. E' molto peggio di quello che si pensa. Guai a chi dice che è una semplice influenza. Come lo abbiamo preso? Non ne ho assolutamente idea, siamo sempre stati attentissimi".

