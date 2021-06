Come se non bastasse il Covid, è allarme influenza aviaria in Cina: per la prima volta un uomo ha contratto il virus H10N3. Lo rende noto la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) di Pechino, spiegando che il primo uomo contagiato da questo virus vive nella città di Zhenjiang, nella provincia orientale di Jiangsu.

