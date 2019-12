Indigenti, ripartono i bandi Agea per l'acquisto di derrate alimentari

Una bella notizia per gli indigenti: dal ministero alle Politiche agricole arriva la notizia che ripartono i bandi Agea per l'acquisto di derrate alimentari per i più bisognosi. «Primo bando per l'acquisto di 3 milioni di kg di farina» ha annunciato il ministro alle Politiche agricole, Teresa Bellanova, che sottolinea: «Ripartono i bandi per l'acquisto di derrate alimentari da parte di Agea per il sostegno agli indigenti. Abbiamo lavorato in queste settimane per risolvere un problema che aveva bloccato le gare e ora è stato pubblicato l'avviso per la fornitura di 3 milioni di chilogrammi di farina 00, utilizzando i fondi Fead del Ministero del Lavoro».

Secondo quando ha fatto sapere il ministro «nei prossimi giorni sono previsti ulteriori bandi per altri prodotti come il pomodoro. Ringrazio gli uffici per il lavoro di questi giorni, diamo una notizia attesa da tempo dagli enti caritativi che col loro insostituibile impegno fanno sì che questi aiuti arrivino ai più bisognosi. Garantire l'accesso al cibo è un nostro dovere. Anche per questo con la Legge di bilancio abbiamo voluto rafforzare l'intervento sul fondo nazionale per aumentare gli acquisti di alimenti da destinare agli indigenti. In queste ore di festa chiedo di nuovo alle aziende italiane di donare, di recuperare le eccedenze e aiutare chi è in difficoltà. Possiamo farlo insieme» ha concluso il ministro, che commenta l'apertura da parte di Agea del bando di Gara per l'affidamento della fornitura di farina di grano tenero tipo 00 in confezioni da 1 Kg in aiuto alimentare agli indigenti in Italia per un importo di 1,25 milioni di euro.

Il Programma Operativo I relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead), approvato dalla Commissione Europea al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stanzia per il periodo 2014-2020 circa 789 milioni di euro per attuare sul territorio nazionale una serie di interventi a favore di persone in condizioni di grave deprivazione materiale. Il nuovo ciclo di programmazione delle politiche di coesione condivide infatti con la Strategia Europa 2020 un obiettivo di lotta alla povertà che viene supportato, oltre che dai fondi strutturali, da questo specifico fondo destinato a fornire aiuti materiali alle persone in povertà estrema.

