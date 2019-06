Incinta al nono mese, muore nel parcheggio dell'ospedale: i medici salvano la bimba

Una madre incinta di nove mesi è morta dopo un collasso nel parcheggio dell', ma i medici sono riusciti a salvare la sua bambina. Rachel Molloy e suo marito Nick erano andati in ospedale alle 7 di sera del 24 aprile quando lei aveva cominciato a soffrire di dolori addominali, credendo che stesse per iniziare il travaglio. Ma non appena sono arrivati all'ospedale Wythenshawe, di Manchester , il cuore ha smesso di battere e la donna è crollata in terra. I medici l'hanno immediatamente portata dentro e agganciata a una macchina di supporto vitale, ma la donna è morta poche ore dopo. I medici sono riusciti a far nascere la piccola Isabelle. La donna sarebbe morta per un aneurisma dell'arteria splenica, una rara complicanza della gravidanza.LEGGI ANCHE....> Incinta muore in ospedale, il giorno prima era stata dimessa: procura apre un'inchiesta