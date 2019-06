incidente di Venezia diventa terreno di scontro politico tra gli alleati di governo. Anche l'didiventa terreno di scontro politico tra gli alleati di governo.





Governo, la crisi è dietro l'angolo: Salvini pronto al voto se arriva sanzione Ue «Mi risulta che una soluzione per evitare problemi come quello dell'incidente tra le navi a Venezia era stata elaborata già dall'anno scorso, con l'allargamento di un canale e una parte delle navi a Porto Marghera, ma tutto ciò è bloccato da mesi perché è arrivato un no da un ministero romano, e non è un ministero della Lega», dice da Tivoli il vicepremier Salvini.

Se questo governo dirà dei sì io vado avanti a lavorare sereno come un treno. Non abbiamo usato e non useremo i voti per chiedere poltrone, ministeri, vice ministeri e presidenze ma per cambiare l'Europa. Ma occorre una squadra seria, compatta e non litigiosa. Se tutti mantengono la parola andiamo avanti altri 4 anni, ma bisogna smettere con le polemiche, lavorare e dire sì

.



«Il piano alternativo» per le grandi navi a Venezia «era già pronto dallo scorso novembre» e condiviso con autorità locali e armatori, «peccato che sia stata bloccata subito dal Mit e che in tutti questi mesi il Ministro Toninelli non abbia più preso una decisione definitiva limitandosi all'ipotesi, assurda per molti, di far attraccare le navi a Chioggia, ossia in mare aperto. Ci auguriamo che il Ministro competente risolva la questione una volta per tutte

, polemizza il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, e la deputata veneziana, Ketty Fogliani.



«Il piano alternativo per tutelare la laguna, il turismo e soprattutto le persone dai rischi di incidenti nel porto di Venezia causati dal passaggio delle Grandi navi - spiega la Lega in una nota - era già pronto dallo scorso novembre: una soluzione già individuata e peraltro già condivisa da Autorità portuale, Regione Veneto, Comune di Venezia e armatori delle compagnie di crociera rispettosa dell'equilibrio ambientale e del patrimonio architettonico e culturale del territorio». Ma il Mit, dicono Molinari e Fogliani, l'ha «bloccata» e ora «ciò che a tutti è ormai fin troppo chiaro è che ancora una volta i 'Nò causano danni gravissimi alla credibilità del nostro paese. Con la bella stagione ormai alle porte, il traffico crocieristico è in aumento».



La replica di Toninelli arriva su Facebook: «È questa la soluzione a cui fanno riferimento» la Lega? «Far sfiorare una nave da crociera e una petroliera, con i rischi del caso? O presentare come biglietto da visita di Venezia lo sbarco di milioni di turisti di fronte a un petrolchimico? Noi siamo qui da appena dodici mesi e, dopo anni di inerzia, siamo già vicini a una soluzione che finalmente tiene davvero assieme le esigenze del turismo, dell'ambiente e del paesaggio. Le chiacchiere le lasciamo agli altri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Senza i no disi poteva evitare», attacca, poco dopo l'intervento del ministro dei Trasporti Toninelli che ha annunciato la chiusura del Canale della Giudecca alle grandi navi entro giugno. Replicano fonti pentastellate: «Invece di fare annunci Salvini presenti il piano».Quindi il capo del Viminale ribadisce la linea: «