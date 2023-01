Roma, incidente in via Nomentana: auto si ribalta, morti cinque ragazzi tra i 16 e i 22 anni. Un ferito in codice rosso

Incidente a Roma questa notte. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, dopo che l'auto su cui viaggiavano, una Fiat 500, si è ribaltata più volte per cause ancora da accertare.

Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 a Fonte Nuova su via Nomentana all'altezza del civico 611. Una sesta persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso. A bordo quattro ragazzi e due ragazze, nati tra il 2001 e il 2006.

Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, anche i Carabinieri della Stazione Mentana e della Compagnia di Monterotondo. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea.