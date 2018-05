Auto contro un furgone, coppia muore nel giorno del matrimonio della figlia

na giornata di festa.



Avevano appena partecipato al matrimonio in Comune a Montefalcone di Valfortore nel beneventano della loro figlia per recarsi subito dopo, insieme con altri invitati, a pranzo verso Benevento quando i genitori della sposa, che viaggiavano a bordo di un'utilitaria guidata da un altro loro figlio, si è scontrata frontalmente contro un furgone della Protezione civile di Benevento. Nell'incidente, avvenuto lungo la statale 212 nel territorio di Pesco Sannita, sono morti all'istante A.M. (di 72 anni) e sua moglie G.R. (di 65) di Montefalcone di Val Fortore, mentre il fratello (34 anni) della sposa è stato ricoverato in codice rosso nell'ospedale «Rummo» del capoluogo sannita. I tre viaggiavano su una Renault Clio quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'auto avrebbe urtato un muretto all'ingresso di una galleria per poi sbandare e invadere la corsia opposta dove, nel frattempo, transitava un furgone di un'associazione della Protezione Civile di Benevento, diretto a San Marco dei Cavoti per una esercitazione. Feriti lievemente, invece, i tre volontari dell'associazione della Protezione civile. Sono intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri. A dare l'allarme sono stati gli stessi parenti che seguivano con altre automobili gli sposi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'impatto è stato violentissimo tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare non poco per estrarre dalle lamiere i corpi delle due vittime e il fratello della sposa ferito gravemente. Si è trasformata così in tragedia quella che doveva essere u