Incidente sulla Palermo-Catania, muore il pm Giovanni Romano. Il dolore di Musumeci

Dolore di Musumeci. Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, esprime «profondo dolore» per la morte del sostituto procuratore della Repubblica di Enna, Giovanni Romano, avvenuta stamane in un incidente sull'autostrada Palermo-Catania nei pressi dello svincolo di Tremonzelli. «Alla famiglia del magistrato - afferma il governatore - va il mio più sentito cordoglio, al quale unisco la vicinanza della comunità siciliana».

choc sull'autostrada, all'altezza dello svincolo di Tremonzelli. Un camion che trasportava surgelati prima ha travolto una Volkswagen Tiguan, poi è precipitato da un viadotto . A perdere la vita il guidatore dell'auto, un magistrato in servizio nella Procura di Enna,, di 39 anni. L'autista del mezzo pesante è rimasto leggermente ferito mentre per il conducente della vettura non c'è stato nulla da fare.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elisoccorso e due ambulanze. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale. Dopo la morte del magistrato, che lascia la moglie e un figlio in tenera età, la visita del vice presidente del Csm Davide Ermini al distretto giudiziario di Caltanissetta è stata annullata.