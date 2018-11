La figlia di Ilda Boccassini indagata per omicidio stradale

La figlia di Ilda Boccassini,l’ex procuratore aggiunto diMilano, è indagata per omicidiostradale. Ifatti sonodel 3ottobre:un medico di 61anni,muore poche ore dopo il ricovero,a causa di una violenta botta alla testa dopo essere stato investito sulle strisce da Alice Nobili,35 anni,figlia del procuratore(dalla ricostruzione sembra che una macchina davanti a leiabbia rapidamente svoltato impedendole la visuale). LaNobili è stata indagataper omicidio stradale,con patente ritirata e sequestro del mezzo. Ma all’indagine ora fa seguitoil duro attacco del sindacato dei vigili urbani Usbeil “Comitato verità e giustizia per Antonio Barbato”,ex comandante da poco rimosso perché in un’indagine della Boccassini era emerso un incontro con un sindacalista poi risultato vicino ai clan.



Secondol’Usb sul luogo dell’incidente sarebbe arrivato l’attuale comandanteMarco Ciacci.«Siccome è risaputo che Ciacci ha collaborato per anni con Ilda Boccassini» quando dirigeva la sezione di polizia giudiziaria della Procura - scrivono- ilsuo comportamento integrerebbe«una violazione del codice dicomportamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA