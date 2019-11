Ilaria Cucchi querela Salvini: «Non può giocare sul corpo di Stefano»

Ilaria Cucchi presenterà una querela per le affermazioni fatte dall'ex ministro Matteo Salvini dopo la sentenza con cui la Corte d'Assise ha condannato cinque carabinieri, due per omicidio preterintenzionale, in relazione alla morte del fratello Stefano. Salvini aveva affermato che il caso del giovane geometra romano «dimostra che la droga fa male».

«Non può giocare sul corpo di Stefano», ha detto Ilaria Cucchi.

Ultimo aggiornamento: 17:47

