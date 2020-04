Papa Francesco choccato dalla foto del Messaggero in prima pagina: «i senzatetto soffrono troppo»

Città del Vaticano – Stamattina Papa Francesco ha dedicato la messa mattutina ai senzatetto di tutto il mondo, citando indirettamente il Messaggero, il quotidiano che legge ormai d'abitudine, perché sulla prima pagina campeggia l'immagine choccante degli homeless positivi di Las Vegas tenuti in osservazione in un parcheggio, sdraiati a terra sull'asfalto, distanti gli uni dagli altri per rispettare le misure di sicurezza. Uno scatto che svela tutta l'angoscia e la disperazione di «questi giorni di dolore e tristezza».

Prima di celebrare la messa nella cappellina di Santa Marta con i suoi segretari, come di consueto Francesco si è avvicinato al microfono per ritagliarsi una piccola riflessione: «Questi giorni di dolore e di tristezza evidenziano tanti problemi nascosti. Sul giornale, oggi, c’è una foto che colpisce il cuore: tanti senzatetto di una citta sdraiati in un parcheggio, in osservazione; ci sono tanti senzatetto oggi. Chiediamo a Santa Teresa di Calcutta che risvegli in noi il senso della vicinanza a tante persone che nella società, nella vita normale, vivono nascoste ma, come i senzatetto, nel momento della crisi, si evidenziano così».

