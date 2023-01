Da domani sera sciopero dei benzinai: distributori chiudi per tre giorni. Prime code

Nessun dietro-front del governo sui carburanti e da domani sera scatta lo sciopero di 48 ore dei benzinai. Già si formano le prime code davanti ai distributori, dal momento che anche i self-service per tre giorni saranno bloccati.

I benziani avevano chiesto alla premier Giorgia Meloni un ripensamento sul decreto Trasparenza che prevede che vengano pubblicati i prezzi di benzina e gasolio e avrebbero aspettato un segnale positivo fino a un minuto prima della chiusura. Ma Giorgia Meloni, da Algeri, è netta: «Il provvedimento è giusto, non si torna indietro», chiarendo che «nessuno vuole colpire la categoria».

I prezzi: nuovi rialzi

Intanto, ci sono stati nuovi rialzi nel fine settimana per i prezzi de carburanti, con la benzina in «fai da te» a 1,84 euro/litro (1,98 sul servito) e il gasolio a 1,89 (2,026). Domani alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade i distributori, anche self service, saranno chiusi per due giorni. Faib Confesercenti, Fegica e Figisc-Anisa Confcommercio, a poco più di 24 ore dall'inizio della protesta, quasi come ultimo appello, sono tornate a spiegare con una nota che «il Governo, invece di aprire al confronto sui veri problemi del settore, continua a parlare di 'trasparenzà e 'zone d'ombra' solo per nascondere le proprie responsabilità e inquinare il dibattito, lasciando intendere colpe di speculazioni dei benzinai che non esistono».

Le ragioni dello sciopero

Nelle stazioni di servizio due volantini spiegheranno il perché della chiusura: «Per protestare contro la vergognosa campagna diffamatoria nei confronti della categoria e gli inefficaci provvedimenti del governo che continuano a penalizzare solo i gestori senza tutelare i consumatori. Per scongiurare nuovi aumenti del prezzo dei carburanti». Le politiche di prezzo al pubblico, si legge, «non sono imputabili ai gestori, il cui margine medio di guadagno (3 cent/litro) rimane invariato a prescindere dal prezzo finale al consumatore». E, tra l'altro, «per impedire che il prezzo dei carburanti torni a salire, in assenza di politiche di riforma e razionalizzazione del settore; contro il rischio di una nuova campagna di criminalizzaione dei gestori che nascondano le vere inefficienze e lo spazio debordante della criminalità».