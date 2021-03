Il Covid accorcia la speranza di vita dei pugliesi: un anno in meno per le donne, un anno e tre mesi per gli uomini. Le salentine vivono più a lungo

L'effetto Covid accorcia l'aspettativa di vita dei pugliesi. E il calcolo è presto fatto: un anno perso per le donne, un anno e 3 mesi per gli uomini. Lo certifica l'analisi del "Centro Studi Nebo" per il Sole 24 Ore relativa, appunto, all'aspettativa di vita nelle varie province d'Italia in seguito alla pandemia. La variazione si riferisce al confronto tra 2019 e 2020 e prende in esame tutte le province pugliesi. Nel dettaglio, se la media delle aspettative di vita in regione è di 84.4 anni per le donne (-1 anno rispetto al 2019) per gli uomini l'età si attesta a 80.1 anni (-1.3 anni rispetto al 2019). Numeri identici a quelli registrati nel 2011 nel caso delle donne e nel 2012 in quello degli uomini. Con la Puglia che fa un balzo indietro di 8-9 anni.

Analizzando nel dettaglio i numeri territoriali, e a fronte di una flessione generalizzata rispetto all'età media dei pugliesi che oscilla tra -4 mesi e -1 anno e 5 mesi per le donne e -6 mesi e -2 anni e 4 mesi per gli uomini, la provincia che ha registrato il calo più significativo delle aspettative di vita dei cittadini è Foggia: 1 anno e 5 mesi persi e un'età media che si attesta a 83.4 anni per le donne, 2 anni e 4 mesi in meno ed età media di 78.5 anni per gli uomini. Di contro, la provincia che ha registrato il calo minore è quella di Taranto dove la riduzione dell'aspettativa di vita è di -4 mesi e l'età media per le donne si attesta a 84.7 anni. Stessa leggera flessione nel caso degli uomini con una riduzione di -6 mesi sull'aspettativa e un'età media di 80.6 anni. In calo, seppure con effetti meno impattanti sulla popolazione e numeri molto simili a quelli della provincia di Taranto, anche i dati che arrivano da Brindisi: -4 mesi per le donne e un'età media che si attesta su 84.9 anni nel caso delle donne e -7 mesi ed età media di vita pari a 79.9 anni per gli uomini.

Di contro numeri significativi si registrano, invece, in provincia di Bari dove il Covid ha accorciato la vita delle donne di un anno e tre mesi e quella degli uomini di un anno e 5 mesi. Trend confermato anche nella Bat: le donne residente nel territorio di Barletta, Andria e Trani dopo la pandemia hanno visto ridursi le aspettative di vita di un anno esatto e l'età media di vita si ferma a 83.8 anni. Più significativo l'impatto sulla popolazione maschile con una riduzione di un anno e 7 mesi e un'aspettativa di vita pari a 79.7 anni. Il dato più basso di tutte le province pugliesi.

In tutta la regione, infine, a vivere più a lungo sono le donne residenti in provincia di Lecce: se è vero che dopo la pandemia l'aspettativa di vita delle salentine si è ridotta di 7 mesi, la media di sopravvivenza si attesta comunque a 85.2 anni. Trend confermato anche nel caso degli uomini. Se l'aspettiva di vita si è accorciata di un anno nel 2020, è altrettanto vero che l'età media di sopravvivenza dei salentini è tra le più alte di tutta la regione: 80.6 anni e dato analogo a quello di Bari e Taranto.