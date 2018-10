Ikea, sbagliano a pagare alle casse automatiche e vengono arrestati. Il racconto choc di una ragazza

Sbagliano un pagamento alle casse automatiche dell'Ikea e vengono arrestati: è l'incredibile vicenda capitata alla 21enne Emilie Guzzo e a suo papà, in Francia, a Strasburgo, dove i due si sono ritrovati per diverse ore in commissariato, rinchiusi in due celle separate come due criminali. La loro 'colpa' è quella di essere stati superficiali: un errore alle casse self-service è costato un'accusa di furto. Ma Emilie, dopo l'incredibile vicenda, ha incassato almeno le scuse del gruppo svedese.









COS'È ACCADUTO I fatti risalgono allo scorso primo ottobre: Emilie e suo padre sono andati all'Ikea per acquistare degli oggetti, e una volta alle casse hanno scannerizzato gli articoli acquistati. Tra questi vi erano anche dei barattoli in vetro per la conservazione del cibo: ma ciò che la ragazza non sapeva è che per questo particolare tipo di prodotto ci sono due codici a barre da scannerizzare, uno sul barattolo e uno sul coperchio. Lei non vede il secondo codice a barre, e convinta di aver pagato tutto, insieme al papà si dirige verso l'uscita. vengono arrestati: è l'incredibile vicenda capitata alla 21ennee a suo papà, in Francia, a Strasburgo, dove i due si sono ritrovati per diverse ore in commissariato, rinchiusi in due celle separate come due criminali. La loro 'colpa' è quella di essere stati superficiali: un errore alle casse self-service è costato un'accusa di furto. Ma Emilie, dopo l'incredibile vicenda, ha incassato almeno le scuse del gruppo svedese.I fatti risalgono allo scorso primo ottobre: Emilie e suo padre sono andati all'Ikea per acquistare degli oggetti, e una volta alle casse hanno scannerizzato gli articoli acquistati. Tra questi vi erano anche dei barattoli in vetro per la conservazione del cibo: ma ciò che la ragazza non sapeva è che per questo particolare tipo di prodotto ci sono due codici a barre da scannerizzare, uno sul barattolo e uno sul coperchio. Lei non vede il secondo codice a barre, e convinta di aver pagato tutto, insieme al papà si dirige verso l'uscita.

Bon je vais raconter comment je suis allée en garde à vue à cause des tupperware d'IKEA pic.twitter.com/qAL3CMaVBW — Emilie (@thepeacefulriot) 9 ottobre 2018

Ma le cose vanno male: con loro grande sorpresa, all'uscita vengono intercettati dalla Security. Dopo qualche istante padre e figlia capiscono l'errore e si scusano, e si propongono di andare a pagare la cifra rimanente, equivalente al costo dei coperchi: ma la sicurezza non vuole sentire ragioni e porta entrambi dal direttore, che con dubbia sensibilità si rivolge alla povera Emilie e le dà della ladra. Il direttore chiede ai clienti di firmare una dichiarazione di furto: il papà infuriato si rifiuta, così il responsabile dell'Ikea telefona al Pronto Intervento. Arriva la Polizia.

Lundi dernier je suis allée au Ikea avec mon père pour des tupp en verres qu'on avait vu en ligne, ils ont grave fonctionné du coup il en restait quelques uns en rayon, on en a donc prit 4 qui étaient fermés avec un couvercle (détail important pour la suite)- — Emilie (@thepeacefulriot) 9 ottobre 2018

Donc on avait ça + des trucs de décos bref, on va en caisse minute et je bip les articles que je paye puis ceux de mon père dont les 4 tupp, en même temps on discute tranquille. On sort de la caisse minute et le vigile nous stop en disant qu'on a mal bipé les- — Emilie (@thepeacefulriot) 9 ottobre 2018

In commissariato se possibile succede anche di peggio, almeno stando al racconto di Emilie: la ragazza viene invitata a togliersi il reggiseno

Tupp donc on le laisse regarder et effectivement en fait il y avait un prix pour le couvercle et un autre pour le bocal, moi bien sûr j'ai pas capté donc je dis au vigile que c'est de ma faute j'ai pas fais gaffe on les a récupérer comme ça et on a pas vérifié- — Emilie (@thepeacefulriot) 9 ottobre 2018

Mon père pareil il veut payer du coup les 4 bocaux, le mec dit pas de soucis ça arrive souvent même à moi venez à l'accueil je dois juste prévenir mon supérieur question de règlement (les problèmes arrivent mdr 😭😭)- — Emilie (@thepeacefulriot) 9 ottobre 2018

Il prévient le directeur qui dit "bougez pas j'arrive" donc il descend à l'accueil, moi j'attends tranquille avec le caddie à coté. Le directeur (un suédois je pense) demande à mon père ce qu'il s'est passé donc il lui raconte il lui dit "oui encore dsl je veux payer"- — Emilie (@thepeacefulriot) 9 ottobre 2018

Au final le directeur regarde mon père comme ça et il répond "ouais vous avez volé quoi"- pic.twitter.com/6rLpLUWQqi — Emilie (@thepeacefulriot) 9 ottobre 2018

«davanti a tutti» e a togliere i lacci dalle scarpe. I due vengono rinchiusi in celle separate, come criminali o terroristi: la ragazza è in lacrime, una poliziotta prova compassione e libera entrambi.Emilie ha raccontato tutto questo sui suoi profili social, e l'indignazione sul web ha fatto il giro della Francia: come si può arrivare a far arrestare qualcuno per qualche coperchio non pagato per errore? Dopo la rilevanza ottenuta dal post di Emilie, sono arrivate comunque le scuse di Ikea.