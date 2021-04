Principe Filippo, il ricordo di Harry: «Maestro di barbecue e battutista leggendario»

Anche il "ribelle" Harry tornato a Londra per i funerali del nonno Filippo deceduto venerdì 9 aprile all'età di 99 anni ha voluto ricordare il principe. Parole commosse e piene d'affetto quelle lasciate su twitter dal nipote prediletto di Filippo: «È stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine». Nel tweet il duca di Sussex non manca nel ricordare il senso «del dovere e dell'onore» di Filippo, esaltandolo come «una roccia dalla devozione ineguagliabile per Sua Maestà la Regina». Ma pone particolarmente l'attenzione sul lato eccentrico e sul forte senso dell'umorismo del nonno. Quasi come a voler sottolineare un'altra faccia della medaglia, rispetto all'omaggio riservato pochi minuti prima allo scomparso dal fratello maggiore, e futuro re, William, centrato in modo più istituzionale sull'elogio dello spirito di «servizio» del duca di Edimburgo alla regina, alla corona, al Paese, alle forze armate.

In a statement, Prince William said: "My grandfather's century of life was defined by service - to his country and Commonwealth, to his wife and Queen, and to our family."https://t.co/Uxn0zlqOOy — The Telegraph (@Telegraph) April 12, 2021

L'omaggio di William

Nel nome di un impegno di tanti decenni che lo stesso William s'impegna a proseguire per «andare avanti con il lavoro» di tutela della monarchia «come lui avrebbe voluto». «Sarà ricordato come il più longevo consorte regnante di un monarca, un militare decorato, un principe e un duca», ha dichiarato Harry, «ma per me, come per molti di voi che hanno perso una persona cara o un nonno durante questo anno di dolore, era mio nonno: padrone del barbecue, battutista leggendario, scanzonato fino alla fine», ha aggiunto. Per Filippo ci sarà «sempre un posto speciale nei nostri cuori», ha affermato ancora Harry, riferendosi a se stesso, alla moglie Meghan Markle, al piccolo Archie e alla futura sorellina di quest'ultimo.