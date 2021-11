Green pass, obbligo fino a primavera: no con i tamponi e durata solo di 6 mesi. Come può cambiare

Tra poco scadrà la validità dei primi Green pass. Chi è stato vaccinato a gennaio-febbraio, tra un paio di mesi si troverà senza certificazione verde, visto che la sua validità è di un anno. A seguire si aggiungeranno tutti gli altri, milioni e milioni di italiani. Appare possibile che l'obbligo di Green pass possa essere eliminato prima di questo evento? No. Alla luce dell'andamento della pandemia in Europa, per l'Italia privarsi di questro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati