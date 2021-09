Green pass, pronto l'obbligo per gli statali. Frenata sui tamponi gratuiti: così non spingono i vaccini

«Ci sono le premesse per una cabina di regia e un Consiglio dei ministri domani per estendere il Green pass ai dipendenti pubblici. Per il settore privato la strada è leggermente più in salita...». Nel governo, con la Lega che già dice di non avere notizia di vertici in settimana, la parola d’ordine è massima prudenza. Ma c’è chi dà per probabile, non per scontato, che domani il lasciapassare verde venga reso obbligatorio in tutta la pubblica...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati