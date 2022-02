Green pass, falsi sms dal Ministero della Salute. La polizia avverte: «Non aprite questo link»

É in corso una truffa via sms relativa al green pass, finalizzata a rubare i dati personali degli utenti. A dare l'allarme nei suoi canali social è la polizia di stato che ha avvisato gli utenti di non cliccare sul link contenuto in un sms apparentemente proveniente dal Ministero della Salute .

«La sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell'identità su dgcgov.valid-utenza.com» è il testo del messaggio truffa. Se lo ricevete, raccomanda la polizia «Non cliccate sul link, i dati personali che inserite vengono rubati».