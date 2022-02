Granarolo, ritrovati resti umani e feti conservati all'interno di decine di fusti: giallo a Bologna

Giallo alle porte di Bologna: resti umani e feti conservati all'interno di decine di fusti, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali e abbandonati in un capannone della zona industriale di Granarolo, nel Bolognese. Lo ha scoperto la squadra Mobile di Bologna mercoledì sera appena arrivata nel magazzino, dopo essere stata chiamata da un ragazzo che recupera ferro e vecchi materiali nelle aziende della zona. La notizia è stata riportata dall'edizione locale de Il Resto del Carlino. Il ragazzo che ha fatto il macabro ritrovamento, era stato a sua volta chiamato dal titolare di una ditta che si occupa di svuotare cantine e magazzini.

APPROFONDIMENTI IL MISTERO Roma, ossa umane a Villa Pamphili. «Sono soldati dell’Ottocento» NAPOLI Napoli, anziana fatta a pezzi trovata in una borsa. Il figlio:... ITALIA Firenze, quarta valigia con resti umani: vittime sparite quando il... TRENTINO Sara Pedri scomparsa da Trento, svolta vicina: tracce su un ponte,... SIRACUSA Badanti spariti a Siracusa, fermato il figlio dell'anziano:... LE INDAGINE Giallo a Firenze, ritrovate due valigie con resti umani a distanza di...

Roma, ossa umane a Villa Pamphili. «Sono soldati dell’Ottocento»

Gabby Petito, trovati resti umani vicino agli oggetti del fidanzato

Gli investigatori, coordinati dalla Procura, hanno subito avviato le indagini nel massimo riserbo. L'area, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco del Nucleo Nbcr, è stata messa sotto sequestro, così come i fusti. È intervenuta anche la Scientifica. I resti sono immersi in un liquido che potrebbe essere formaldeide oppure un'altra sostanza per la conservazione medica dei corpi. Il sospetto è che si tratti di uno smaltimento illegale da parte di qualche ospedale o clinica. Gli investigatori, a quanto si apprende, hanno già iniziato a sentire i primi testimoni per ricostruire la vicenda e capire la provenienza dei barili.