I numeri del governo di Giuseppe Conte sono chiari: diciotto ministri, ma la squadra arriva a 20 con premier e sottosegretario alla presidenza del consiglio, il primo 5 Stelle e il secondo leghista. Nove ministeri portano la casacca dei Cinquestelle, sette dei leghisti (arruolando anche l'economista Paolo Savona fra gli uomini vicini a Matteo Salvini), due tecnici di garanzia: all'Economia e agli Esteri.La suddivisione dei ministeri fra le due forze politiche sostanzialmente rispecchia gli intramontabili criteri del manuale Cencelli. La Lega si assicura dicasteri pesanti come gli Interni (Salvini) e l'Istruzione (Bussetti). I 5Stelle rispondono con uno schieramento più articolato nel quale spicca il caso dell'accorpamento nelle mani di Luigi Di Maio di due ministeri di gran peso come lo Sviluppo e il Lavoro. Se il ministro sarà uno solo, non è ancora chiaro se le due strutture burocratiche saranno accorpate o meno. L'eventuale unificazione sarebbe però un'operazione titanica e molto complicata. Nel carniere pentastellato anche due dicasteri strategici come Infrastrutture (Toninelli) e, soprattutto Giustizia (Bonafede) e Beni Culturali (Bonisoli).NORDLe donne sono cinque e quasi tutte, curiosamente, andranno ad occupare ministeri che anche nel governo Gentiloni erano affidati a donne.Sul piano geografico si registra una massiccia presenza di lombardi, perché ai ministri del Carroccio - che ha raccolto il grosso dei voti al Nord - se ne sono aggiunti due (Toninelli e Bonisoli) pentastellati: in tutto saranno sei i ministri lumbard, cioè un ministro ogni 3 arriverà dalla regione di Salvini. Ma anche i siciliani non scherzano con Bonafede (Giustizia), Grillo (Sanità) e Bongiorno (Pubblica Amministrazione), due i veneti con Fontana e Stefani e due i campani con Di Maio e Costa (Ambiente).CAPITALEScarsa la presenza di Roma e del Lazio, solo Elisabetta Trenta, la pentastellata che si insedierà alla Difesa, risulta avere radici a Velletri. Va aggiunto poi il nome di Giovanni Tria, presidente della facoltà di Economia di Tor Vergata. Altro dato interessante: nessuno dei leader o dei militanti storici del Movimento 5 Stelle di Roma o del Lazio è stato chiamato a fare parte del primo governo giallo-verde. Altro elemento significativo: vedremo cosa accadrà con i sottosegretari ma la presenza nel nuovo esecutivo delle regioni rosse o ex rosse, come Toscana ed Emilia-Romagna, è praticamente azzerata.PROFESSIONI ED ETÀMerita una sottolineatura il fatto che sul piano delle professioni il governo dei populisti non rompe l'antica tradizione italiana della massiccia presenza in politica di avvocati: ce ne sono almeno tre. Una, decisamente famosa, come Giulia Bongiorno, poi c'è la leghista Erika Stefani e il pentastellato Alfonso Bonafede. Oltre, naturalmente, al premier Giuseppe Conte che insegna anche giurisprudenza all'Università. Toninelli invece risulta solo laureato in Giurisprudenza. E' stato però carabiniere e sarà al governo con un generale dell'Arma, Sergio Costa, che proviene sì dalla Forestale dove ha guidato l'inchiesta sulla Terra dei Fuochi, ma ora è (in aspettativa) generale di Brigata dei carabinieri. Anche il mondo universitario è ben rappresentato con Cria e Conte.Dal punto di vista generazionale Paolo Savona è quello l'esperienza più lunga visto che ha 82 anni, mentre il più giovane è Luigi Di Maio visto che ha 32 anni. In generale la maggioranza dei ministri ha un'età compresa tra i 40 e i 50 anni.ULTIMI TASSELLIUno degli uomini chiave di questo governo è senza dubbio Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza, lunga esperienza parlamentare e la fama di uomo del dialogo anche con i partiti dell'opposizione. Resta comunque una formazione atipica della compagine: la guida a un tecnico come Conte, le due vicepresidenze con dicasteri pesanti ai due leader dei partiti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con la pesante presenza sia pure in un dicastero senza portafoglio di un economista come Paolo Savona.aVicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, Lavoro e politiche sociali: Luigi Di Maio (M5S)Vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno: Matteo Salvini (Lega)Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti (Lega)Economia: Giovanni Tria (Tecnico)Esteri: Moavero Milanesi (Tecnico)Giustizia: Alfonso Bonafede (M5S)Politiche comunitarie: Paolo Savona (Tecnico)Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta: Riccardo Fraccaro (M5S)Pubblica amministrazione: Giulia Bongiorno (Lega)Affari regionali: Erika Stefani (Lega)Sud: Barbara Lezzi (M5S)Famiglia e disabili: Lorenzo Fontana (Lega)Difesa: Elisabetta Trenta (M5S)Politiche agricole: Gian Marco Centinaio (Lega)Infrastrutture: Danilo Toninelli (M5S)Istruzione: Marco Bussetti (Lega)Beni culturali: Alberto Bonisoli (M5S)Salute: Giulia Grillo (M5S)Ambiente Sergio Costa (M5S)