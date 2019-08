Governo, Conte parte tra le crepe M5S. Duello sui vicepremier, Di Maio non cede

Questa mattina è la volta dell'incontro con la delegazione della Lega, a Montecitorio. A colloquio nella sala dei Busti non c'é il segretario Matteo Salvini ma i sottosegretari uscenti Lucia Borgonzoni e Claudio Durigon. Conte ha incontrato anche la delegazione di Fratelli d'Italia composta dai due capigruppo, Luca Ciriani e Tommaso Foti. Ma oggi sarà anche la giornata dei due partiti che compongono la nuova coalizione di governo, M5S e Pd. Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur battente a Montecitorio le consultazioni per il Conte bis (o Conte 2, come preferisce lo si chiami il Pd).Questa mattina è la volta dell'incontro con la delegazione della Lega, a Montecitorio. A colloquio nella sala dei Busti non c'é il segretario Matteo Salvini ma i sottosegretari uscenti Lucia Borgonzoni e Claudio Durigon. Conte ha incontrato anche la delegazione di Fratelli d'Italia composta dai due capigruppo, Luca Ciriani e Tommaso Foti. Ma oggi sarà anche la giornata dei due partiti che compongono la nuova coalizione di governo, M5S e Pd.

«Il fatto che la Lega abbia proposto di risuscitare l'esperienza gialloverde rappresenta per noi un problema politico molto serio, su cui tutti gli elettori di centrodestra devono riflettere seriamente perchè così si è consegnato il Paese alla sinistra», ha spiegato dopo i colloqui. Per Forza Italia è stato Silvio Berlusconi a incontrare Conte alla Camera insieme a Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini.

La Lega ha voluto, con coraggio, restituire la parola e il diritto di voto agli Italiani, un diritto negato dalla casta che in questi giorni sta spartendo poltrone e ministeri. E noi, a differenza di altri, non abbiamo mai governato insieme al Pd».

Il leader di Fi ha insistito anche sulla questione della ricostruzione dopo il terremoto: «A Conte abbiamo sottoposto le nostre priorità programmatiche a partire dall'emergenza terremoto. il ritardo accumulato non è da Paesi civili. Il futuro governo, se nascerà, ha il dovere morale di dare risposte concrete alle popolazioni colpite» .

Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte , premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri«Il centrodestra? No sovranisti e populisti, solo Fi può ricostruirlo».Pronta la replica della Lega: «