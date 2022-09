Crollo al Globe Theatre di Roma. Una parte della struttura ha ceduto durante uno spettacolo teatrale a cui stava assistendo un gruppo di studenti. Unidici persone sono rimaste ferite. Si tratta di 5 adulti e 6 ragazzi di una scuola di Roseto degli Abruzzi, che erano in gita. I vigili del fuoco stanno intervenendo all'interno di Villa Borghese.

Crollo al Globe Theatre, cosa è successo

Una parte della scalinata del Globe Theatre è ceduta mentre i ragazzi stavano uscendo dal teatro. «Abbiamo visto un ragazzo rimasto incastrato», dice un testimone. All'interno erano presenti delle scolaresche di Roma, Roseto degli Abruzzi e Latina che erano andate a vedere il Macbeth: lo spettacolo di Shakespeare, con la regia di Daniele Salvo, in scena fino al 25 settembre.

Crollo Globe Theatre, studente: «Ho visto le mie amiche precipitare giù»

Perché le scale sono crollate

Le scale in legno hanno ceduto perché si sarebbero sganciate le piastre di tenuta della rampa. «È un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità», ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso». Un cumulo di detriti si è formato dopo il crollo.

Come stanno i feriti

Una decina di persone sono state soccorse dai Vigili del Fuoco e aiutate a uscire dalla struttura. Secondo quanto indicato dai presenti, i giovani sono in buone condizioni e il 118 si sta occupando di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Due feriti lievi sono stati trasportati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e uno al Policlinico Gemelli, San Giovanni, Pertini e policlinico Umberto I. Le persone rimaste coinvolte hanno tutte riportato patologie traumatiche, ma nessuno è in gravi condizioni.

Chi sono i feriti

Sono unidici feriti in totale. Si tratta di due feriti trasportati al Gemelli sono P.M.E e D.G.C, due al San Camillo sono V.I. e S.E, due a Umberto I sono D.R.C. e B.G., due al Santo Spirito sono M.M. e T.E., due al Bambino Gesù sono D.B.A e M.M. e uno al San Giovanni si tratta di R.C.Y. “Hanno tutti riportato traumi da caduta, sono in corso tutti gli esami clinici e sono tutti vigili e collaboranti - fanno sapere dalla Regione -. Al triage sono risultati tutti codici verdi e gialli, due le situazioni meritevoli di maggior approfondimento e sono relative ai due feriti trasportati uno al San Camillo e uno al Policlinico Gemelli, ma nessuno in condizioni preoccupanti".

Le operazioni di soccorso

Sono intervenute sul posto 7 automediche. E sono tutt'ora in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Comandante Provinciale VVF di Roma, Funzionario di servizio, Capo Turno Provinciale, Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Sindaco Gualtieri: «S cala riparata già questa estate »

«Il commissario, che ha la proprietà della struttura anche se poi è affidata alla società Politeama, mi ha detto che quest'estate la scala era stata oggetto di un intervento di manutenzione», ha aggiunto Gualtieri. Secondo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, giunto sul posto, a causare il crollo sarebbe stato il distaccamento della piastra che univa i piloni della scala. «Apparentemente sembra che si siano sganciate piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità», ha spiegato.

Le proteste

«Sindaco, non possiamo mandare i nostri ragazzi a teatro e rischiare di perderli», ha detto una donna a Gualtieri. «Ho chiesto una indagine approfondita, a me quei legni sono apparsi non in perfette condizioni, ma bisogna vedere se per il crollo o erano già così prima». Gualtieri ha spiegato che i lavori di manutenzione erano stati fatti come previsto, ma "è evidente che la scala non poteva essere agibile".

I ragazzi del liceo Talete: Scale crollate mentre scendevamo

«Stavamo scendendo le scale per uscire e hanno ceduto mentre alcuni di noi le stavano percorrendo e sono caduti. È successo tutto in pochi attimi». È quanto raccontato ai soccorritori dagli studenti di un liceo romano oggi rimasti coinvolti nel crollo di una scala del teatro Globe di Villa Borghese a Roma.