Il premier Conte atteso in conferenza stampa. Riunione fiume, governo diviso su Fase 2 e MES

Attesa per la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il cui intervento era previsto inizialmente per le 14 ma che continua a tardare. L'annuncio del premier dovrebbe riguardare il prolungamento del lockdown fino al prossimo 3 maggio, ma con la riapertura di alcune attività e il rinvio della fase 2. E proprio su questo punto e sulla questione MES ci sarebbero state, stando a quanto afferma l'ANSA, delle divisioni tra i partiti di maggioranza, durante il confronto nel governo che va avanti da questa mattina alle 11.

Leggi anche > MES, cos'è e come funziona il fondo salva-Stati: tutto ciò che c'è da sapere

La riunione fiume del premier Conte con i capidelegazione e con alcuni ministri è andata avanti a oltranza con alcune pause. Si sarebbe a lungo discusso delle parziali riaperture di alcune attività produttive: si sono confrontate, riferiscono fonti, le linee di chi voleva limitare al massimo le deroghe, come il ministro di Leu Roberto Speranza, e di chi invece voleva allargare le maglie, come la ministra di Iv Teresa Bellanova. In una seconda fase della riunione si sarebbe invece discusso dei risultati dell'Eurogruppo e in particolare del Mes, su cui il M5s tiene una linea dura, mentre c'è chi come Italia Viva apre al suo utilizzo.

Leggi anche > Proroga lockdown fino al 3 maggio: si discute su riapertura librerie e cartolerie



LA DIRETTA FACEBOOK

Ultimo aggiornamento: 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA