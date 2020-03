La vostra copia di Quotidiano in edicola o a casa su prenotazione: il servizio è gratuito

Il giornale distribuito porta a porta e gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta: prosegue a gonfie vele l’iniziativa nel Salento e in Puglia dell’agenzia Lobuono Sas - operativa da oltre 130 anni nella distribuzione alle edicole di giornali quotidiani, riviste, libri, giochi per bambini e con circa 1.200 punti di vendita in tutte le province pugliesi - nei confronti dei lettori in un momento storico difficile per tutti. Per Taranto, invece, è attiva l’agenzia Di Canto Spa.



Un servizio quanto mai opportuno, soprattutto in considerazione del fatto che molte edicole – che pure sono servizi essenziali e quindi possono rimanere aperte – hanno optato ugualmente per la chiusura. Il servizio di distribuzione porta a porta dei giornali è stato organizzato nel rispetto di tutte le necessarie condizioni di sicurezza sia degli operatori che di chi riceverà a casa i giornali. Oltre ai quotidiani, potranno essere consegnati a domicilio periodici, bustine e giochi per i bambini oltre che tutti i libri normalmente venduti in edicola.

Quanto a Lobuono, per poter prenotare i quotidiani ed altri prodotti editoriali basterà contattare l’agenzia ai numeri 080/5853127 e 331/5667631; su questo numero sarà inoltre possibile inviare anche un WhatsApp di prenotazione. Oppure, il giornale si può prenotare tramite e-mail da inviare a: ituoigiornaliadomicilio@agenzialobuono.it. Il servizio è operativo in tutti i capoluoghi della Puglia (a Taranto, come detto, opera altra agenzia): i giornali si possono prenotare tutti i giorni dalle 8.30 alle 11.30 e saranno consegnati a domicilio nella stessa giornata di uscita (i quotidiani entro le 10.30).



L’altra agenzia, la Di Canto, segue queste modalità per la zona di Taranto: per prenotare il giornale occorre chiamare dalle 8.30 alle 15 allo 0828–340936/340927 (interno 1), dal lunedì al venerdì, o al cellulare 345–8670924 (anche WhatsApp), sempre dal lunedì al venerdì. Si può anche inviare una mail a: latuacopia@dicantospa.it (dal lunedì al venerdì). Il distributore indirizzerà il richiedente per la domiciliazione della copia all’edicola più vicina aderente al progetto. La consegna dedicata a casa sarà organizzata solo nelle aree scoperte da edicole; il pagamento sarà concordato con il distributore ed è prevista la prenotazione per più giorni.



