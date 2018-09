Pubblica un articolo su una ragazza che ha cambiato sesso, giornale iraniano costretto a chiudere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblica un articolo su una ragazza che ha cambiato sesso per via chirurgica e per questo deve chiudere. È accaduto in Iran. Il procuratore generale ha ordinato la chiusura di un giornale riformista con l’accusa di aver insultato la religione islamica shiita. Nel mirino il “Sedayeh Eslahat”. Giovedì scorso il giornale titolava “Ruqayyah è diventata Mahdi dopo 22 anni”, con un’intervista alla giovane. L’articolo è stato pubblicato nel giorno in cui si commemorava Ruqayyah, figlia del terzo imam degli sciiti, Hussein, ed anche il terzo giorno del mese di lutto per l’uccisione dell’imam. Tra l’altro il nome Mahdi, che ha preso la giovane dopo il cambio di sesso, è lo stesso del dodicesimo imam sciita, che gli sciiti credono sia ancora vivo dal IX secolo e che riapparirà per guidare la comunità nel Giorno del Giudizio.