«Ciao a tutti»: Gianmarco studente in Erasmus scrive post su Facebook e si uccide

Ha scritto un messaggio sui social e poi si è tolto la vita a migliaia di chilometri da casa in Spagna. È la triste storia diun 26enne salernitano inche tra la notte di domenica e le prime ore di ieri ha messo fine alla sua vita. Un post criptico pubblicato sui social circa 24 ore fa nel quale ha semplicemente scritto «Ciao a tutti» aggiungendo un cuore ed utilizzando le funzioni diper dire che nel momento in cui scriveva si sentiva «da schifo».La notizia è circolata ieri mattina, a partire da alcuni ex compagni di classe dello scientifico Da Procida a. Il ragazzo si trovava sulla costa spagnola, a qualche chilometro da Tarragona. Nulla si sa sulle ragioni che lo hanno spinto a commettere l’insano gesto.