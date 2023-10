Giambruno sulla Porsche in giro per Roma, ecco cosa faceva mentre Giorgia Meloni annunciava la fine della loro storia: le foto

Mentre Giorgia Meloni lo mollava in diretta social, annunciando a tutta Italia che la storia con Andrea Giambruno finiva, lui si aggirava come un dandy per le strade di Roma a bordo della sua Porsche Carrera 997 del 2006 (valore circa 60mila euro). Sono le 10 del mattino di venerdì scorso. Due ore dopo la bomba scoppiata in casa Meloni. Giorgia annuncia di essere tornata single e lui che fa? Ce lo svelano alcune immagini pubblicate su Gente.

In giro con la Porsche

Vestito come un dandy, gilet striminzito e pantaloni a sigaretta corredati da giubbino da motociclista, il bell'Andrea è stato intercettato mentre parcheggiava in modo selvaggio il suo bolide in una zona centrale della Capitale, vicino a piazza della Bocca della Verità, ben lontano dalla dimora coniugale in periferia.

Sceso dall'auto, Giambruno è entrato in un portone poco distante, per uscirne dopo soltanto mezz'ora. Cosa avrà fatto? Chi avrà voluto vedere in modo cosi impellente?

Il taglio del ciuffo

In queste foto Andrea sfoggiava ancora il suo ciuffo in bella mostra, solo qualche giorno dopo infatti l'ex first gentleman ha deciso di dare un taglio (letteralmante) alla sua vecchia vita e si è recato dal suo barbiere di fiducia all'Eur per sistemarsi i capelli. Nuovo look (anche questo) immortalato sui social.

Cosa farà a Mediaset

«Dispiaciuto per l'imbarazzo e il disagio creato con il suo comportamento», Andrea Giambruno ha deciso di lasciare la conduzione di Diario del Giorno, il programma di Rete 4 teatro degli ormai famosi fuorionda diffusi da Striscia La Notizia, «ma continuerà a curarne il coordinamento redazionale».