Gf Vip , caos nella Casa. Gli autori chiedono ai concorrenti di vestirsi velocemente. Adriana Volpe: «Ci mandano via?». Pochi minuti fa, il Grande Fratello ha chiesto agli inquilini di prepararsi in fretta e chiudersi in camera, in attesa di un comunicato ufficiale.

Cresce l'ansia tra i concorrenti, che si stanno rendendo sempre più conto della situazione di emergenza che c'è fuori dalle mura di Cinecittà. E tra loro serpeggia il presentimento che la produzione voglia chiudere il reality. «Tra un'ora e mezza potremmo essere in macchina», dice Patrick Ray Pugliese ad Adriana Volpe. Dal canto suo Adriana Volpe, nervosa per la situazione, si scaglia contro Valeria Marini che, invece di vestirsi come tutti, decide di farsi la doccia. «Ci hanno detto di metterci tutti in camera vestiti e tu che fai? La doccia? Si chiama rispetto...». Patrick, Aristide e Paolo Ciavarro ipotizzano: «Può essere che facciano subito la finale, diminuendo le puntate. Così almeno staremo con i nostri cari». A preoccupare gli inquilini, anche un cameraman con la mascherina che avrebbero intravisto dagli specchi. «La situazione sta peggiorando?».

Su Twitter piovono commenti. «Valeria Marini non ha rispetto, sono tutti in camera e lei sotto la doccia», scrive una fan. E ancora: «Sono in ansia per loro, chissà se li mandano via...». C'è chi invece è ottimista sul futuro del reality: «Mediaset due giorni fa ha comunicato che il Gf Vip e Amici sarebbero proseguiti».

Il comunicato atteso in realtà è un videomessaggio di Alfonso Signorini che aggiorna i concorrenti sui dati dell'emergenza coronavirus e sull'ultimo decreto del presidente Giuseppe Conte. Antonella Elia scoppia in lacrime.

