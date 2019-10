Germania, spari a Halle: 2 morti. «Gli assalitori volevano entrare nella sinagoga». Ora sono in fuga a piedi

Sparatoria ad Halle, nella Germania dell'Est. Sono almeno due le persone morte in un attentato davanti a una sinagoga e a un fast food kebab. Una persona sarebbe stata arrestata, mentre sarebbero in fuga, a piedi, i due assalitori che hanno portato il terrore a Halle. La sparatoria a Halle, nell'est della Germania, è avvenuta «davanti alla sinagoga» del quartiere Paulus, proprio durante la festività di Jom Kippur. Olter alle due vittime ci sarebbero molti feriti. Testimoni riferiscono di una granata lanciata contro il cimitero ebraico. Chiusa la stazione cittadina, i due attentatori sarebbero in fuga verso Lipsia, nell'est del Paese. L'indagine sulla sparatoria di Halle è stata affidata alla procura federale tedesca anti terrorismo.

Pittsburgh, uomo armato fa strage in sinagoga. «Gridava "ebrei dovete morire"»: 11 morti



La polizia: «Una delle vittime uccisa nel fast food kebab». Una delle due vittime della sparatoria di Halle è un «uomo» ed è stato ucciso in una «tavola calda»: lo scrive il sito del settimanale Der Spiegel citando un portavoce della polizia. Si tratta quindi del 'doner', il fast food di kebab che viene inquadrato dall'emittente N-Tv.

Il presidente della Comunità ebraica: «Gli assalitori volevano entrare nella sinagoga». Una delle vittime degli spari di Halle «giace, coperta, di fronte a una sinagoga del centro della città»: lo scrive l'agenzia Dpa precisando che il corpo, coperto da un telo blù, è a «circa 30 metri» dal luogo di culto. Gli assalitori avrebbero «cercato di entrare» nella sinagoga, scrive il sito del settimanale Der Spiegel sintetizzando dichiarazioni del presidente della Comunità ebraica di Halle, Max Privorotzki. «Al momento ci sono tra le 70 e le 80 persone nella sinagoga», ha detto Privorotzki.

L'aggressore di Halle era vestito di «verde», «da militare» con un «elmetto», portava una «maschera» e ha sparato contro un negozio con un «mitra»: lo ha riferito un testimone all'emittente tedesca di notizie N-Tv.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet. Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019



Secondo prime informazioni i presunti autori sono in fuga con un automezzo»: lo ha scritto su Twitter la polizia di Halle esortando la «popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni». I media locali:

Ad Halle lo sparatore vestito da militare descritto da un testimone oculare ha esploso colpi contro un «doner», una tavola calda che offre fra l'altro panini di carne alla turca. Lo riferito l'inviata della dell'emittente di notizie N-tv che continua a trasmettere inquadrando il locale con vetrine verdi. La sinagoga e il fast food kebab di Halle dove ci sono state le due vittime dell'attacco distano 500 metri l'una dall'altra. Lo riferisce l'inviato dell'emittente N-Tv precisando che contiguo alla sinagoga è il cimitero ebraico dove, almeno secondo il sito del quotidiano Bild, sarebbe stata lanciata «una bomba a mano» su cui però altri grandi media non hanno fornito conferme o dettagli.

La Deutsche Bahn ha chiuso per motivi di sicurezza la stazione ferroviaria di Halle, dopo la sparatoria che ha causato la morte di due persone.



