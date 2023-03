Germania, morta a 12 anni in un bosco: Luise è stata uccisa da due coetanee di 12 e 13 anni

Una vicenda orribile: svolta clamorosa nelle indagini sul caso della dodicenne uccisa in Germania a Freudenberg, vicino Coblenza. Secondo quanto riportano i media tedeschi, fra cui la Dpa, sospettate dell'omicidio sarebbero due bambine coetanee di 12 e 13 anni.

Uccisa a 12 anni, cosa è successo

La bambina, Luise F., era scomparsa sabato scorso e il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un bosco a pochi chilometri di distanza dal percorso che la bambina avrebbe dovuto fare per tornare a casa dopo essere stata da un'amica. Un portavoce della polizia tedesco ha spiegato che in questi casi è "abbastanza normale" ascoltare persone della stessa età: viene condotta un'indagine molto accurata.

«A Freudenberg siamo profondamente scioccati e i nostri pensieri sono rivolti ai familiari», ha dichiarato la sindaca della cittadina, Nicole Reschke.

LE INDAGINI

Sulla scena del crimine sarebbe stato un oggetto, appartenente alle sospettate. Secondo quanto riporta la stampa tedesca, potrebbe essere un coltello. Per ulteriori informazioni, la polizia ha annunciato una conferenza stampa per le 13:30. Comunque non sarebbe un reato a sfondo sessuale, hanno spiegato alcune fonti vicine agli inquirenti.

LA SCOMPARSA

Luise era scomparsa mentre tornava a casa sabato scorso dopo aver fatto visita a un amico ed è stata vista viva l'ultima volta intorno alle 17:30. La ragazzina è stata poi trovata morta in un tunnel domenica pomeriggio vicino a un'ex stazione ferroviaria nella Renania-Palatinato, vicino al confine di stato con la Renania settentrionale-Vestfalia. Dopo la scomparsa, la polizia aveva avviato una ricerca su larga scala, compresa una caccia pubblica all'uomo, alla quale hanno preso parte anche forze di altre organizzazioni di soccorso. La polizia e la procura di Coblenza hanno confermato che il corpo ritrovato era «senza dubbio della bambina scomparsa».