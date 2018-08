LEGGI ANCHE Torre del Greco, i funerali dei quattro ragazzi morti nel crollo del ponte di Genova

Genoa e Samp

I giocatori di Genoa e Sampdoria sono arrivati insieme ai funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi. Sono entrati nel padiglione della Fiera di Genova dove il cardinale Bagnasco officerà la cerimonia camminando vicini. Ci sono i presidenti Ferrero e Preziosi e gli allenatori Ballardini e Giampaolo. Le partite Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa sono state rinviate per lutto. L'arrivo delle squadre è stato accolto, come per i pompieri, da un lungo applauso. Applausi ai vigili del fuoco, fischi agli ex ministri. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno portato il loro saluto ai feretri delle 19 vittime all'interno del padiglione B della Fiera di Genova dove tra poco inizieranno i funerali di Stato. I soccorritori, al lavoro da giorni, hanno percorso la parte sottostante l'altare in omaggio alle vittime del disastro, accolti dai familiari e dai presenti con lunghi minuti di applausi e commozione. La funzione si è conclusa poco dopo le 13.

L'omelia del vescovo

Un lungo applauso, inoltre, ha interrotto l'omelia dell'arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco, quando ha citato i vigili del fuoco e la loro «professionalità generosa». Bagnasco, che sta celebrando i funerali di Stato delle vittime, era stato interrotto con un altro applauso quando aveva sottolineato come Genova sia capace di non arrendersi anche di fronte alle tragedie.



I vertici di Autostrade

Anche i vertici della società Autostrade per l'Italia hanno partecipato ai funerali. Nel padiglione Nouvel della Fiera erano presenti il presidente Fabio Cerchiai e l'amministratore delegato Giovanni Castellucci. Lo rende noto la società.



Comunità islamica

«Genova, che in arabo significa "la bella", saprà rialzarsi. Le comunità islamiche pregano perché la pace sia con tutti voi. Che il Signore protegga l'Italia e gli italiani»: lo ha detto l'imam a conclusione della preghiera, alla Fiera dove si sono tenuti i funerali di Stato, per le due vittime del crollo del ponte Morandi di fede islamica.



Il presidente Mattarella

«Questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l'Italia, che è unita a questo stato d'animo. Le parole vanno spese in questa direzione. Perché il Paese unito rende anche più forte ed efficace la severità per l'accertamento delle responsabilità, che vanno perseguite con rigore». Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai microfoni di SkyTg24 dopo i funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. «Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel ponte, anche io l'ho percorso tante volte, anche di recente. È una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. È una tragedia inaccettabile».



Di Maio al familiare di una vittima

«Stai tranquillo, questi i nostri ponti e le nostre strade non li gestiranno mai più». Così il vicepremier Luigi Di Maio ha risposto ad un familiare di una delle vittime del crollo del ponte che gli chiedeva severità verso la società Autostrade.

Contestati, invece, l'ex ministro della Difesa, Roberta Pinotti e l'ex ministro della Politiche agricole, Maurizio Martina al quale un gruppo di persone ha urlato «Vergogna». Salvini e Di Maio, invece, sono stati accolti da un lungo applauso, con loro il governatore Toti. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ai funerali delle vittime e anche per lui c'è stato un lungo applauso.