Gabriele, il figlio adottivo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: l'orfanotrofio, i primi giorni (difficili) in famiglia e il lavoro con la mamma

Oggi alla camera ardente di Maurizio Costanzo, la moglie Maria De Filippi, vestita di nero e con gli occhiali scuri, era in compagnia del figlio Gabriele, provatissimo e distrutto dalla perdita del padre. All’entrata l’abbraccio con i suo fratelli, Saverio e Camilla, e con Fiorello che era molto legato a Costanzo.

Gabriele, il figlio adottivo di Maria e Maurizio

Gabriele Costanzo è nato nel 1992 e ha 31 anni ed è il figlio adottivo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, che lo accolsero nella loro famiglia nel 2002 quando aveva appena 10 anni.



«Quando ho incontrato per la prima volta Gabriele - raccontava la De Filippi - lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo?». Un lungo periodo di conoscenza tra lei e suo figlio: all’inizio lui non l’aveva accolta bene, poi trascorse 10 giorni a casa De Filippi-Costanzo per le vacanze di Natale e tutto è cambiato. Non si sa nulla dei genitori biologici di Gabriele. Il ragazzo fu lasciato in orfanotrofio quando era appena neonato e non si hanno tracce in merito alle sue origini.

Gabriele ha lasciato gli studi nel 2009 dopo essersi diplomato e ha iniziato a lavorare per la “Fascino” come aiuto produttore in alcuni programmi condotti dai suoi genitori. Si è occupato dei casting del progrtamma “Uomini e Donne” e del montaggio delle puntate. Nel 2017 inizia a collaborare anche con il padre nel celebre talk Maurizio Costanzo Show. Nel 2021 ha fondato una casa discografica e ha scritturato nello stesso anno Luigi Strangis e Alex, provenienti dal talent show “Amici”.