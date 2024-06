In total pink, sorridente e nuance: così Giorgia ha accolto i grandi del G7

Luminosa, rilassata, sorridente, chiacchierina tra il civettuolo e il ridanciano. Potenza della Spa di Borgo Egnazia, presumibilmente; ma pure i recenti successi europei, dopo mesi di tensioni casalinghe, avranno detto la loro. Così, mentre altrove si scazzottano in maniera assai poco zen, a Savelletri di Fasano va in onda la Giorgia Meloni più easy degli ultimi mesi: quella “Guardate un po’ cosa sono riuscita a combinare”.

Aria (giustamente) trionfante, total pink, pantaloni a zampa come neppure il James Brown dei tempi d’oro (così lunghi e ridondanti da doversi sollevare furtivamente nei movimenti topici del summit), taglio capelli post Giambruno opportunamente rifinito in lunghezza e nuance.

Insomma, radiosa: anzi radiante. Un monumento vivente alla rivincita dei non alti, alla forza di volontà: e d’altronde non male, per la minuta ex babysitter della figlia di Fiorello, ieri assisa al tavolo del confronto planetario in corso nel Brindisino come grande tra i grandi. E destinata, anche viste le contingenze elettorali dei Paesi protagonisti – ognuno conosce i guai di casa sua – a pesare oltremodo sulle decisioni che da qui ai prossimi anni (affliggeranno?) le nostre vite. Non solo in quanto padrona di casa del settimo G7 che avviene in territorio italiano - consultare cabala per significati reconditi del caso - ma pure in quanto oggettiva dominatrice, appunto, delle ultime consultazioni europee.

Se i suoi avversari studiassero l’astrologia, d’altronde, saprebbero che una Capricorno ascendente Leone con Giove in Toro in X casa è impossibile da fermare. Le dimensioni, insomma, non contano. E a dirlo non sono improbabili epigoni di Rocco Siffredi, ma la storia recente. E così sì, spazio al colore del futuro migliore: perché il futuro è tutto da disegnare e la Giorgia degli ultimi tempi, certamente, ne intravede uno personale tutto en rose. Come Ursula von der Leyen, anch’ella in pink, ma meno convinto e spezzato da sottogiacca bianco e pantaloni grigi. Cromatismo d’ordinanza per i restanti gisettisti. Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy, presidente della martoriata Ucraina, conferma ancora una volta il suo look bellico e privo di fronzoli (tipo una giacca, vade retro Satana).

Blu “Io sono ancora qua” per Joe Biden, che vede avvicinarsi vertiginosamente le presidenziali del prossimo 5 novembre (“sembra ieri che era Natale e stiamo già a luglio”); blu “Ohime’ ” per Olaf Scholz, cancelliere tedesco pesantemente ridimensionato dalle europee e dal successo dei nazionalisti di AFD; blu “Ohimme’” (con ben due emme, ma forse c’è spazio pure per una terza) per il presidente francese Emmanuel Macron, nell’occhio del ciclone per aver smarrito il suo feeling con gli elettori francesi, e aver reagito forse troppo temerariamente sciogliendo il Parlamento di casa; blu “Io speriamo che me la cavo” anche per il primo ministro nipponico Fumio Kishida, anch’egli reduce da un calcio nelle (e dalle) urne. A rischio infine anche il premier britannico Rishi Sunak, prossimo a un incerto voto per il rinnovo della Camera dei Comuni. E anche Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ha in verità i suoi bei problemi. Per loro, dunque, nessuna “vie en rose”. Piazzato meglio, invece, il primo ministro canadese Justin Trudeau. Almeno dal punto di vista estetico, viste le atletiche (ed informali) maniche di camicia sfoggiate nel briefing pre-confronto sull’Ucraina (di lì a poco imitate pure da Macron e Sunak). Grazie, afa maledetta di questi giorni: a qualche cosa, almeno, servi.