Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky che prenderà parte al G7 in Puglia è atterrato dopo la mezzanotte all'aeroporto di Grottaglie. In questo momento Zelensky è arrivato a Borgo Egnazia per partecipare al vertice del G7, accolto dalla premier Giorgia Meloni con una stretta di mano e un abbraccio.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Video IL VERTICE G7, i riflettori del mondo sulla Puglia e sull'Italia: ecco cosa scrivono le testate internazionali REGIONE Il Papa domani al G7, dieci gli incontri bilaterali REGIONE Meloni, il selfie con i fotografi: «Sarà il mio post più lungo»

Al via la sessione del G7 dedicata alla crisi in Ucraina, che nella prima parte è aperta al presidente Volodymyr Zelensky. Così come in mattinata, al momento degli arrivi dei leader a Borgo Egnazia, anche in questa occasione è stato necessario attendere alcuni minuti il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha preso posto al tavolo quando gli altri erano già seduti. Prima della riunione, Zelensky ha salutato uno a uno i capi di Stato e di governo, nonché la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e quello del Consiglio europeo Charles Michel. Nelle immagini in diretta fornite da Palazzo Chigi, si sono visti il primo ministro canadese Justin Trudeau, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz senza giacca. Per alcuni minuti i leader sono rimasti in piedi chiacchierando. Poi quando si sono seduti attorno al tavolo di ulivo, il presidente ucraino ha preso posto fra von der Leyen e Michel. Ma la riunione è iniziata solo dopo qualche minuto, quando in sala è entrato Biden, preceduto da un membro del suo staff che ha lasciato sul tavolo al suo posto una lattina di Coca Cola accanto a dei fascicoli. Zelensky a quel punto si è alzato per andare a stringere la mano a Biden, che lo ha salutato restando seduto.

L'arrivo a Grottaglie

La conferma della partecipazione del presidente ucraino fu confermata dalla premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al ricevimento ai Giardini del Quirinale per la Festa della Repubblica.

Zelensky, arrivato nella provincia di Taranto stanotte, è stato ospite di un resort che si trova nei pressi dell'aeroporto di Grottaglie e poi si è spostato questa mattina a Borgo Egnazia.