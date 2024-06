G7, il menù della cena (offerta da Mattarella) tra scorfano, gallinella e dentice: cosa si mangerà nel Castello Svevo di Brindisi

Fagottini di scorfano, tortelli di gallinella, filetti di dentice alle mandorle e non solo. I Capi di Stato e di Governo riuniti al G7 di Fasano, in Puglia, potranno assaporare un intero menù a base di pesce con richiami alla tradizione pugliese. Il tutto, accompagnato da Franciacorta e vini locali.

La cena

Un menù a base di pesce con richiami alla tradizione pugliese per la cena offerta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel Castello Svevo di Brindisi ai Capi di Stato e di Governo e alle personalità riunite per il G7.

Si comincia con fagottini di scorfano ai pomodori secchi ed erbe aromatiche su dadolata di Barattieri e pomodori fiaschetto di Torre Guaceto. Quindi tortelli di gallinella con julienne di pesce serra affumicato, filetti di dentice alle mandorle di Toritto e salsa di topinanbur. Per finire crema di burrata con crumble di taralli dolci e ciliegie ferrovia. Il tutto annaffiato da Franciacorta "Annamaria Clement - Ca’ del bosco ‘15"; Fiano - Tenuta Bocca di Lupo Furia di Calafuria, Masseria Maine Moscato di Trani "Estasi" - Franco di Filippo.

I ringraziamenti della Meloni

«La giornata si concluderà al Castello di Brindisi per la cena offerta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che anche voglio ringraziare già da ora». Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, a margine dei lavori del G7, dopo la cerimonia delle bandiere, «una straordinaria dimostrazione» per cui ha voluto ringraziare il Reparto attività sportive di paracadutismo dell'Esercito, brigata Folgore. «Davvero non era facile: adesso il vento è un po' calato ma quando loro sono scesi con il paracadute immaginate il peso, tra il paracadute e una bandiera così grande. Quella precisione - ha osservato - non era affatto scontata. Ci hanno fatto fare una figura molto bella e li ringrazio ancora una volta».