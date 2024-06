Un appello alla responsabilità «nell'affrontare i problemi del presente», con l'avvertenza però «di non poterlo fare da soli». E poi il catalogo delle sfide internazionali, riscritte dal tempo della complessità nel quale tornano «antichi fantasmi». Senza mai smarrire la bussola di riferimento: l'insieme di «valori che hanno promosso in modo significativo la dignità delle persone e dei popoli» e che «vanno preservati e sviluppati nella nuova condizione della vita internazionale», valori tradotti nei «principi dello Stato di diritto, della democrazia, del rispetto dei diritti della persona, della cooperazione internazionale». Il messaggio di Sergio Mattarella ai sette leader mondiali ha coordinate ben nitide. Il capo dello Stato ha voluto e offerto la cena di ieri sera al Castello Svevo di Brindisi: attorno alla stessa tavola, oltre a Mattarella, c'erano i protagonisti del G7, unico assente – affaticato dal tour del force fisico ed emotivo di questi giorni – il presidente americano Joe Biden.

L'appuntamento serale ha coronato il primo giorno del vertice a presidenza italiana, organizzato dal governo a Borgo Egnazia. Evidentemente, nelle intenzioni del Quirinale, la cena non era solo un dovere d'ospitalità, ma l'opportunità unica per scandire concetti chiave. Mattarella ha snocciolato il suo discorso a Brindisi dopo il saluto ai leader, accolti con Giorgia Meloni. E ha senz'altro lasciato il segno, ponendo l'accento anche sul crescente, e mutato, peso strategico del G7, per tre fattori: i valori, il sistema comune di regole e la necessità di aprirsi. Concetto, quest'ultimo, che si riallaccia alla strategia della presidenza Meloni di allargare le maglie del G7.

Il primo livello d'analisi di Mattarella insiste sul «contesto internazionale profondamente mutato». «Il crescente processo di interdipendenza promosso dalla globalizzazione è bruscamente venuto meno, unitamente alla spinta verso valori e obiettivi globalmente condivisi. Antichi fantasmi sono riapparsi e il linguaggio della cooperazione, e della costruzione di regole di convivenza internazionali rispettose dei popoli, viene messo a dura prova». In un mondo nel quale il capo dello Stato segnala «l’ambizione di nuovi attori di giocare un ruolo più profilato», che «interpella la capacità della comunità internazionale - e del G7 - di promuovere processi positivi orientati alla pace e allo sviluppo». Ecco allora l'identità del vertice, «un insieme di Paesi uniti non soltanto da un elevato livello di sviluppo e di reddito, ma anche e soprattutto da valori che hanno promosso in modo significativo la dignità delle persone e dei popoli, sulla base delle Carte e delle Dichiarazioni dell’Onu. Valori, obiettivi, regole, che vanno preservati e sviluppati nella nuova condizione della vita internazionale». «Gli Stati rappresentati a questo tavolo si riconoscono nei principi dello Stato di diritto, della democrazia, del rispetto dei diritti della persona, della cooperazione internazionale».

Poi c'è un secondo elemento che caratterizza il G7, ha spiegato ieri Mattarella ai leader: «L'adesione convinta a un sistema di regole, che vede nella Carta delle Nazioni Unite la sua manifestazione più alta. La cura di questo sistema di regole - la prima delle quali consiste nel divieto di minaccia e uso della forza nei rapporti fra gli Stati - è un aspetto, oggi, tristemente sfidato. Si affaccia la convinzione che sia possibile sostituire alla comunità internazionale, alle sue regole, al criterio di pari dignità fra gli Stati, la violenza e la sopraffazione». Il capo dello Stato ricorda allora le due date spartiacque della storia recente: il 24 febbraio 2022 e il 7 ottobre 2023, e dunque invasione russa in Ucraina e «il barbaro attacco di Hamas» in Israele. «La Federazione russa si è assunta la responsabilità storica di riportare la guerra in Europa», ricorda Mattarella. E «sostenendo l'indipendenza dell’Ucraina, difendiamo princìpi generali di convivenza fra le nazioni, sui quali poggia la libertà, la sicurezza, la prosperità dei nostri popoli». In Medio Oriente invece «i negoziati in corso per il cessate il fuoco devono rappresentare una tappa per intraprendere un concreto percorso politico verso una pace duratura».

Infine, la «terza dimensione del G7», per certi versi la più delicata e inedita, ed è «quella di una piattaforma aperta». Il formato del G7 «è in grado di adeguarsi ai mutamenti del contesto internazionale - e lo conferma questa edizione - nella consapevolezza che non possono essere affrontati in un circuito limitato». Anche perché si affacciano «nuove tematiche - dallo sviluppo sostenibile del continente africano, ai flussi migratori, alla rivoluzione indotta dall’intelligenza artificiale – e trovano giusto spazio nel vertice di Borgo Egnazia», sollecitando «collaborazione con gli altri attori rilevanti dello scacchiere mondiale». Ecco allora la prospettiva: «La capacità di costruire partenariati con quella parte del mondo che, nelle fisiologiche differenze, è disponibile al dialogo sulle nostre opzioni, è il naturale orizzonte al quale guardare». Con l'appello finale alla «responsabilità accentuata», che giocoforza dovrà innervare gli impegni finali dei sette leader.