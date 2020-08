“Furbetti di Montecitorio”, 5 deputati hanno chiesto il bonus Inps da 600 euro. Ira Zingaretti e Di Maio. Salvini: «Si dimettano»

restituiscano i soldi e si dimettano

Evidentemente non gli bastavano i quasi 13mila euro netti di stipendio al mese, non gli bastavano tutti i benefit e privilegi di cui già godono. E' vergognoso. E' davvero indecente». Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. «I nomi di queste 5 persone sono coperti dalla legge sulla privacy. Bene, siano loro allora ad avere il coraggio di uscire allo scoperto. Chiedano scusa agli italiani,, se in corpo gli è rimasto ancora un briciolo di pudore», aggiunge specificando che «non in importa di quale forza politica» siano.

«Che un parlamentare chieda i 600 euro destinati alle Partite Iva in difficoltà è una vergogna. Che un decreto del governo lo permetta è una vergogna. Che l'Inps (che non ha ancora pagato la cassa integrazione a migliaia di lavoratori) abbia dato quei soldi è una vergogna. In qualunque Paese al mondo, tutti costoro si dimetterebbero», dice il leader della Lega Matteo Salvini.