Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura: la Puglia ospiterà il G7, sarà confronto su tanti dossier chiave, cercando un punto di svolta. E riaffermando anche il ruolo dell'Italia e del Bacino mediterraneo, Puglia compresa.

«La scelta di Giorgia Meloni di organizzare il G7 in Puglia ha un significato particolare per una terra che ha prodotto bellezza e che trasmette storia, capacità di produzione, potenzialità da valorizzare, vocazione turistica, e che è la porta d'accesso naturale all'Africa e all'Est europeo. Il G7 è una grande occasione per la Puglia. Faccio un esempio: alla Fiera del Levante ci saranno 1.500 giornalisti da tutto il mondo e lì promuoveremo le nostre produzioni di qualità. Il valore di tutto ciò che viene realizzato in Puglia crescerà esponenzialmente, il G7 sarà l'occasione per far conoscere luoghi, eccellenze e potenzialità».

Prima però ci sono le Europee: Fratelli d'Italia ci arriva con l'aspettativa di consolidare il ruolo di primo partito, ma dove avete fissato l'asticella? E quali alleanze prospettate in Ue, dopo il voto?

«Queste elezioni sono fondamentali: sempre più a Bruxelles si decide cosa accade qui. In 18 mesi però Meloni ha fatto cambiare la percezione dell'Italia in Europa: torniamo a essere contributore attivo di idee e proposte. Il nostro auspicio è che l'Ue cambi l'approccio ai problemi e per farlo deve esserci una maggioranza parlamentare, tenendo presente che in Europa non è previsto un sistema di alleanze organiche come siamo abituati a vedere in Italia. Ma ora non ha senso parlare di intese, l'unica cosa che possiamo escludere è un accordo con le sinistre, per ragioni pragmatiche: sono state le responsabili dell'indebolimento del sistema Europa. I cittadini hanno capacità di discernere in modo puntuale tra chi lavora seriamente per valorizzare i territori e chi somma clientele. L'Italia ha bisogno di visione, con una strategia di cui l'agricoltura è parte fondamentale. Per anni si è preferito fare debito e distribuire ciò che non avevamo per guadagnare consenso: quell'epoca è finita, noi investiamo sulle imprese, sul lavoro, sulla crescita. E questo ci farà vincere le elezioni».



A proposito di agricoltura ed Europa: state battendo molto sul tasto dei controlli alle importazioni, lei è stato anche al porto di Bari dove Coldiretti ha presidiato la "nave fantasma" con grano turco. La necessaria stretta rischia di "chiuderci"?

«Intendiamo tutelare le produzioni con promozione e difesa dei prodotti: lo facciamo col sostegno delle forze dell'ordine e di una cabina di regia. In molti casi i controlli portano alla regolarità dell'importazione e i prodotti sbarcano: non c'è alcuna volontà di chiudere i confini, e del resto siamo un Paese esportatore. Ma c'è un problema di carattere europeo: un mercato dev'essere equo anche per le merci che entrano nell'Ue, con regole che permettano controlli omogenei. Su questo Meloni ha chiesto in Europa di avere esattamente strumenti simili a quelli italiani».



L'Europa è a un passaggio di fase, bisogna però scegliere se ridurne competenze e portata, o se fare l'ulteriore salto verso l'integrazione europea, consentendo all'Ue di essere più incisiva. La competizione globale non richiederebbe questa seconda strada?

«Vogliamo recuperare lo spirito dei Trattati di Roma del 1957, nei quali gli agricoltori rappresentavano un pilastro della sicurezza alimentare: negli ultimi anni l'Ue non è riuscita a fare ciò che era previsto in quei trattati. Abbiamo un mercato comune privo di controlli comuni, abbiamo Paesi con fiscalità diverse che fanno concorrenza agli altri, abbiamo politiche strategiche e industriali asimmetriche, sulla politica estera l'Ue è stata insignificante, sull'immigrazione si è persa l'occasione di lavorare in sintonia, e nel campo dell'agricoltura è stato affermato qualcosa di illogico, cioè che l'agricoltore è nemico dell'ambiente invece che il primo ambientalista. Ecco, questa Europa è quella che non vogliamo. L'Europa deve tornare protagonista, competitiva e in grado di affrontare i grandi temi del Pianeta, e l'Italia lo sta già facendo. Anche cercando di essere corresponsabile delle scelte dei Paesi in via di sviluppo: siamo i più grandi sostenitori dell'Africa in termini economici, finora però con una logica sbagliata, predatoria o caritatevole. E invece occorre una chiave di co-responsabilizzazione col Continente più ricco di materie prime e campi coltivabili. Risolvendo, in comune, anche il nodo dell'immigrazione illegale con soluzioni a monte».



Il Piano Mattei va in questa direzione, sostenete.

«Sì, e in tutto ciò va segnalato il rapporto di piena collaborazione tra Meloni e la Commissione europea. Insomma: c'è già un cambio di passo e vogliamo continuare in questo percorso».



La tutela del Made in Italy è per lei prioritaria. Ma da cosa passa concretamente e come si concilia con il contesto europeo e con la sfida della competitività?

«Non bisogna invertire i fattori. Le faccio l'esempio della carne coltivata: siamo portati a immaginare un'Europa matrigna che, qualunque cosa tu faccia, ti bacchetta. Ma non è così: in Europa non solo hanno apprezzato la nostra legge, ma l'hanno condivisa in un documento a firmato anche da Austria e Francia, condiviso da altre 14 Nazioni e appoggiato da altre cinque, nel quale si parla di potenziale pericolo per la cultura, per l'ambiente, per la salute, per il lavoro: l'Europa ci segue. E lavoriamo a una sovranità alimentare europea, partendo dal presupposto che l'Italia non è autosufficiente. La consapevolezza europea è fondamentale, e come Paese della qualità aiutiamo gli altri in tal senso. Partendo da un presupposto: fino al Brennero, si indossa la maglia del proprio partito, oltre invece tutti con la maglia azzurra. Fuori dall'Italia collaboro per il rafforzamento del sistema Paese in funzione del sistema Europa e viceversa, anche con alleanze variabili. In ogni caso, noi stiamo investendo sull'agricoltura e continueremo. Ho lanciato una sfida: se c'è qualcuno in grado di dimostrare che ci sia stato mai un governo che ha messo più risorse sull'agricoltura, voto per quel partito senza problemi. Con una avvertenza: l'agricoltura deve tornare ad essere incentivata, ma non assistita».



Capitolo xylella: nel Salento si pone il tema della ricostruzione, nel resto della regione il batterio avanza e va contenuto. Quali sono risorse e strategie da mettere in campo, su entrambi i fronti?

«Convocheremo le associazioni agricole nuovamente dopo l'incontro di oggi (ieri, ndr): c'è tutta la disponibilità a ragionare con loro su una strategia vera, dalle riconversioni con specie olivicole più resistenti alla xylella ad altro tipo di investimento».



Nei mesi scorsi s'ipotizzava un commissario per xylella.

«I commissari servono per fare più velocemente quello che non viene fatto, ma devono essere chiari strategie e obiettivi. Ragioneremo con la Regione, finite le elezioni, per capire quali sono le proposte dopo aver sentito gli agricoltori. Io auspico che ci sia una visione strategica, non solo la richiesta di compensazioni, pur doverose ma non perenni».