Francavilla a Mare. Un uomo ha lanciato la figlia da un viadotto sull'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) ed è rimasto appeso gridando a tutti di andare via. Venti metri più sotto il corpicino immobile della bambina di circa 12 anni, che sarebbe la figlia della compagna dell'uomo. Ma c'è dell'altro: la donna, infatti, stamane è volata giù dalla finestra della loro abitazione al terzo piano ed è morta dopo un tentativo disperato dei medici di salvarla.



Sul posto ci sono vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Non è ancora chiaro, inoltre, se la compagna dell'uomo si sia buttata volontariamente, o sia stata gettata dal marito. L'uomo nel pomeriggio ha scavalcato la rete di protezione, a cui si continua a tenere aggrappato, ed ha i piedi poggiati su una soletta di cemento.



Di fronte a lui, sull'autostrada chiusa al transito, c'è un 'mediatorè, che sta cercando di stabilire con lui un contatto. L'uomo continua a urlare a investigatori e soccorritori di non avvicinarsi alla bimba - che dovrebbe avere circa 12 anni - minacciando in caso contrario di gettarsi nel vuoto. Da qui il divieto che gli investigatori hanno dato di avvicinarsi all'area e, nel contempo, le difficoltà di raggiungere la piccola per stabilire le sue condizioni.



Sono giunti anche alcuni parenti dell'uomo che si trova al di là della rete di protezione dell'Autostrada, in bilico nel vuoto, dopo aver lanciato la figlia della convivente. Tra i parenti c'è la sorella che sta cercando di parlare con l'uomo, ancora appeso al viadotto sull'autostrada. Gli sforzi delle Forze dell'ordine sono ora tutti concentrati nel farlo desistere dall'idea di lanciarsi nel vuoto.



L'autostrada A14 è stata riaperta al transito con deviazione sulla carreggiata Nord per un tratto di tre chilometri tra i caselli di Pescara Ovest e Pescara Sud Francavilla. Al chilometro 390, intanto, sul viadotto Alento, in contrada Vallemerlo.

