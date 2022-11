Frana a Ischia, 12 dispersi: anche un neonato. Uomo trascinato in mare e salvato. I sindaci: «Restate a casa»

Una serie di frane a Ischia ha travolto abitazioni in particolare in via Celario 8 a Casamicciola: sotto un nubifragio si cercano i componenti di tre famiglie, manca all'appello anche una coppia: un giovane e una giovane di 25 e 26 anni. Si temeno almeno 8 morti, numero delle persone disperse. Le frane interessano o sono a ridosso della zona rossa del terremoto del 2017.

Frana a Ischia, la cascata di fango a Casamicciola - Video

Frane a Ischia, la diretta

ORE 10.27 Numero dispersi sale a 12 - Sale a 12 il numero dei dispersi per la frana di Casamicciola. Lo rendono noto i Carabinieri.

Cosa sta succedendo

Da Napoli sono in arrivo uomini e macchine movimento terra dei vigili del fuoco.

Alcune auto sono state trascinate fino al mare. La frana più vasta si è staccata verso le 5 dalla parte alta di Via Celario e ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice travolgendo anche alcuni veicoli.

Il sindaco ha invitato gli abitanti di Ischia a non uscire da casa.

Un uomo, travolto a sua volta dal fango, è stato recuperato e salvato. Sono al lavoro i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile. Fra i dispersi una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e di una 25enne che si trovavano in due abitazioni travolte dal fango lungo via Celario.

L'uomo salvato dal fango è un idraulico: è stato ricoverato in ospedale perché ha subìto diverse lesioni. Si chiama Giovan Giuseppe Di Massa.

Intanto il comando dei Carabinieri conferma che ci sono almeno tre case travolte dalla frana in località Rarone e che quindi ci sono numerose persone al momento non rintracciabili.

Bloccati in hotel

All'Hotel Terme Manzi ci sono alcune persone bloccate all’interno senza corrente elettrica. Stanno arrivando i soccorsi.

La situazione

Tra le famiglie disperse anche quella di un tassista. La frana ha investito in pieno l'abitazione che si trova ai margini zona rossa del terremoto. Il comando Carabinieri non conferma ancora che sono state vittime perché questa volta i soccorsi sono talmente difficili che vigili del fuoco e protezione civile non sono ancora riusciti a raggiungere la zona dove potrebbero trovarsi i dispersi.

Maltempo e frane a Ischia

Danni, allagamenti e frane a Ischia, località Casamicciola Terme, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito l'isola questa notte. Ieri i sindaci di Ischia Porto, Forio, Lacco Ameno e il commissario prefettizio di Casamicciola avevano predisposto la chiusura delle scuole.

Anche a Procida il sindaco, in considerazione delle previsioni meteo e dell'allerta emanato dalla protezione civile regionale aveva deliberato la chiusura di tutti i plessi scolastici.